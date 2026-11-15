Qualification Belgiumu Quarterfinals: Roberto Martinez lauds Red Devils after Italy win

Belgium secures spot in Nations League quarterfinals with victory over Italy. Roberto Martinez praises team discipline and player development during the campaign.

Roberto Martinez confirme la qualification des Diables Rouges pour les quarts de finale de la Ligue des Nations suite à leur succès contre l'Italie. Le sélectionneur belge souligne la maturité tactique de son groupe et la capacité des joueurs à respecter scrupuleusement le plan de jeu. Cette victoire représente une étape majeure dans la reconstruction de l'équipe nationale.

Stratégie disciplinée contre l'Italie

La Belgique a remporté ce match crucial en maintenant son calme et en suivant rigoureusement les directives du banc technique. Martinez estime que son équipe a été supérieure à l'Italie sur la durée, malgré des opportunités offertes des deux côtés du terrain. Les joueurs ont su gérer l'ouverture du score sans paniquer, démontrant une intelligence tactique remarquée par l'entraîneur.

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Intégration rapide des principes du coach

Le sélectionneur se dit impressionné par la vitesse d'apprentissage de ses joueurs concernant ses concepts philosophiques. Il attribue cette réussite à la mixité du groupe où les jeunes sont guidés par les vétérans. Cette dynamique permet d'installer des périodes de contrôle durable lors des rencontres. Martinez note que la clarté des consignes permet aux athlètes de se mettre en valeur sans hésitation.

Performance individuelle et collectif

Kevin De Bruyne s'est montré surmotivé et classe mondiale lors de cette rencontre. Martinez mentionne une conversation avec le milieu de terrain concernant son avenir, notamment avec Naples, tout en soulignant sa puissance et sa compréhension des espaces. La présence d'athlètes de ce calibre élève le niveau caractère et qualité pure du groupe. Les jeunes comme Doku, Ngoy et Moreira ont également apporté une dimension déchaînée et dynamique.

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Concurrence interne et sélection future

Avec un effectif aussi talentueux, la concurrence est rude pour intégrer le onze de départ. Martinez explique qu'il est difficile de faire des choix lorsque le banc regorge d'étoiles, certains joueurs devant rester sur le côté. Il insiste sur le fait que le collectif doit toujours primer sur l'individu. Cette situation nécessitera des décisions difficiles lors des prochaines convocations, prévues pour le mois de mars.

Objectifs et prochains adversaires

Le but initial de cette campagne de Ligue des Nations était atteint avec ce ticket pour les quarts de finale. L'entraîneur refuse de regarder trop loin ahead, précisant qu'il se concentre sur le mois de novembre et non sur le mois de mars. Il reste ouvert à l'idée d'affronter les Pays-Bas si le tirage est favorable. Pour Martinez, ce match serait facile à préparer, mais il accepte toute confrontation possible pour la suite du tournoi.