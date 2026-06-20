Les États-Unis rejoignent le Mexique en huitièmes de finale du Mondial 2026. Le Maroc se relance malgré les ennuis judiciaires de Hakimi. En Belgique, l'équipe nationale affronte l'Iran avec l'obligation de gagner. Par ailleurs, une étude sur l'inceste, des dégâts causés par les orages et des controverses politiques et diplomatiques défraient la chronique.

Les États-Unis et le Mexique , co-organisateurs du Mondial 2026 , sont les premières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de cette compétition. La sélection américaine a validé son billet en battant l'Australie 2-0, tandis que le Mexique s'était qualifié la veille.

Dans le même groupe C, le Maroc s'est relancé avec une victoire 1-0 contre l'Écosse, quelques heures après l'annonce du renvoi en procès de son capitaine Achraf Hakimi, accusé de viol, qui a été sifflé par le public. Samedi, d'autres nations comme la Suède, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, qui s'affrontent dans le groupe E, peuvent également obtenir leur qualification.

Ce dimanche, la Belgique disputera son deuxième match face à l'Iran, avec l'obligation de gagner pour se racheter après sa défaite contre l'Égypte. Les Diables Rouges doivent aussi réduire leur dépendance à l'égard de Kevin De Bruyne, blessé.

Par ailleurs, de nombreuses autres actualités ont marqué l'actualité. En Belgique, une étude révèle qu'un million de personnes ont été victimes d'inceste au cours de leur vie, mettant en lumière un problème de société majeur. Deux témoins, Marie et Ariane, ont partagé leur expérience difficile, soulignant l'importance de l'accompagnement et de l'écoute.

Dans un autre registre, une cliente nommée Charlotte a porté plainte contre IKEA après avoir payé plus de 6000 euros pour une cuisine qu'elle n'a reçue que partiellement, sans remboursement. Les intempéries ont également causé des dégâts, avec la chute d'un moulin historique de 1512 récemment rénové, renversé par des vents violents. Sur le plan politique, une décision controversée visant à faire des économies dans un domaine spécifique a provoqué une petite crise dans le nord du pays.

Au niveau international, le cessez-le-feu au Liban a été violé et des négociations ont été reportées, montrant les failles de l'accord entre Washington et Téhéran. Concernant l'énergie, la Belgique consomme plus de gaz russe qu'avant la guerre en Ukraine, malgré les sanctions, une situation qui interpelle.

Enfin, le président brésilien a critiqué Neymar en pleine Coupe du Monde, le qualifiant de joueur appelé pour du télétravail, une remarque qui a fait réagir. La reine Mathilde a également été à l'origine d'une passe d'armes médiatique après une vidéo d'elle générée par l'IA, commentée par Thomas Dermine avant que le Palais royal ne le rappelle à l'ordre.

Sur le plan sportif toujours, une intelligence artificielle a désigné les plus beaux joueurs de cette Coupe du Monde 2026, incluant une star belge. Les Diables Rouges pourraient voir plusieurs de leurs joueurs clés faire leur retour pour le match contre l'Iran, ce qui renforce l'espoir d'un résultat positif





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