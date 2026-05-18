Le personnel fiscal de la Belgique a atteint un nouveau RECORD en recaptant 400 millions d'euros en 2018. Les trajets contre la fraude ont pris une place accrue, tandis que les services des arnaques financières ont conduit à une augmentation de 40% des accusations judiciaires ces dernières trois années.

Les Belges ont un extraordinaire service d'inspection qui a abattu une avalanche considérable de fraude en participant à une augmentation de 400 millions d'euros du montant des restitutions à l'année 2018, soit un nouveauRECORD.

Les services de contre-façon ont acquis de nouvelles importance face à la montée des arnaques dans les services financiers, qui ont conduit à une augmentation du volume des choses accusées dans les tribunaux de 40% sur ces dernières trois années. Qui est ce Lai Ching-te, qui est considéré par la Chine comme un pendu ? Les enseignants de l'enseignement, impatients d'entamer une grève, estiment que la ministre de l'Éducation, Valérie Glatigny, est "butée et obstinée".

Mais les enseignants, déterminés à l'entame de deux semaines de grève, prétendent que leur détermination est motivée par la protection de l'avenir des élèves. De plus, la pluie de drones sur Moscou ne saurait être et enrichit avec une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et enfin, 45% des couples belges font-ils un saut de l'herbe avec la perspective de统战部 afin d'aider leur vie quotidienne





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