Raad van State schort beslissing Ben Weyts op Pakawi Park

De Vlaamse overheid verliest een rechtszaak tegen Dierenpark Pakawi. De Raad van State heeft de sluiting van 16 verblijven geschorst wegens gebrek aan actuele controle door minister Ben Weyts.

De Raad van State heeft de administratieve maatregel van de Vlaamse minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, voorlopig ongeldig verklaard. Deze beslissing houdt in dat de opdracht tot het sluiten of intrekken van de erkenning voor zestien dierenverblijven in Dierenpark Pakawi niet kan worden uitgevoerd. Het park, gevestigd in Balen in de Antwerpse Kempen en bekend als de voormalige Olmense Zoo, had vorige maand een beroep gedaan op de hoogste bestuursrechter om deze zware sanctie te blokkeren.

Rechtsgrondslag van de schorsingsbeslissing

Het college oordeelde dat de Vlaamse overheid onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat de vaststellingen die aan de sluiting ten grondslag liggen, nog steeds actueel zijn. De inspectierapporten waarop minister Weyts zich baseerde, dateren specifiek van 1 april 2025. Sinds die datum heeft de afdeling Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid geen enkele nieuwe controle ter plaatse meer uitgevoerd om de situatie te verifiëren. Dit tijdsverloop vormt volgens de rechters een cruciaal punt van kritiek op de handhaving van de eerdere sancties.

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Bovendien heeft de uitbater van het dierentuincomplex sinds de controle van april 2025 tal van concrete maatregelen genomen om de vastgestelde tekortkomingen op te lossen. Het management heeft daarover verslag uitgebracht aan de bevoegde afdeling binnen de Vlaamse overheid. De Raad van State stelt vast dat de overheid "niet voldoende rekening" heeft gehouden met deze verbeteringen en de inspanningen van de parkbeheerders bij haar besluitvorming.

Veiligheidsproblemen en betrokken diersoorten

De oorspronkelijke maatregel van minister Ben Weyts was gebaseerd op aanhoudende problemen met betrekking tot veiligheid en hygiëne in de verblijven van het park. In deze zestien verblijven bevinden zich onder andere kwetsbare en potentieel gevaarlijke diersoorten zoals giraffen, een tijger en een bruine beer. De minister verwijst naar deze specifieke risico's om zijn ingrijpende besluit te rechtvaardigen, maar de rechterlijke toetsing focust nu op de procedurele correctheid en de actualiteit van de gegevens.

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De schorsing betekent concreet dat de dierenverblijven voorlopig niet hoeven te worden afgeschermd voor het publiek. Bezoekers kunnen het park dus opnieuw openen of blijven bezoeken zonder dat de betreffende sectoren gesloten hoeven te blijven. Dit is een significante overwinning voor het management van Pakawi Park, dat de laatste maanden onder druk stond van de mogelijke sluiting van een groot deel van de faciliteiten.

Reacties van minister en toekomstige stappen

Minister Ben Weyts reageert teleurgesteld op het vonnis van de Raad van State. Hij stelt dat hij en zijn departement hierbij in het ongelijk worden gesteld, ondanks dat het park veel tijd en kansen hebben gegeven om zich te verdedigen. Volgens de minister werd er keer op keer gelegenheid geboden om de situaties te verbeteren, wat niet effectief is benut binnen de gestelde kaders. Hij wijst erop dat de procedures langdurig zijn geweest en vraagt zich af waarom de zaak zo complex liep.

In zijn reactie dringt de Vlaams minister aan op een fundamentele verschuiving in prioriteiten. Hij hoopt dat men in de toekomst meer geld zal steken in de directe verzorging van de dieren en minder geld in advocaten en procedures allerhande. Volgens hem zouden we dan veel verder staan dan vandaag. Deze uitspraak benadrukt de spanning tussen budgettaire allocatie voor dierwelzijn enerzijds en juridische strijd anderzijds in het Vlaamse dierenwelzijnsbeleid.