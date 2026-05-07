Rachel Entrekin : Un record historique et une domination totale à la Cocodona 250

L'athlète américaine Rachel Entrekin a marqué l'histoire de l'ultra-trail en remportant la Cocodona 250 et en établissant un record absolu, battant ainsi le précédent record masculin.

L'histoire du sport ultra-trail vient de s'enrichir d'un chapitre absolument légendaire lors de l'édition 2026 de la Cocodona 250 . Rachel Entrekin , une athlète dont le nom est déjà synonyme de résilience et de puissance, a réalisé une performance qui dépasse l'entendement.

Déjà double lauréate de cet événement redoutable, l'Américaine originaire de Birmingham, dans l'Arizona, ne s'est pas contentée d'une simple victoire. Elle a littéralement pulvérisé toutes les attentes et tous les chronomètres. Alors que le public et les experts s'attendaient à un duel épique entre Entrekin et l'emblématique Courtney Dauwalter, la figure de proue mondiale de la discipline, Rachel a rapidement pris le contrôle de la situation.

Non seulement elle décroche sa troisième couronne chez les femmes, mais elle s'impose également comme la première au classement général, hommes et femmes confondus, signant ainsi un exploit rare et retentissant. Son temps final, arrêté à 56 heures, 9 minutes et 48 secondes, établit un nouveau record absolu pour la course. Elle efface ainsi la marque précédemment détenue par Dan Green, qui avait bouclé le parcours en 58 heures, 47 minutes et 18 secondes.

L'écart est colossal : plus de deux heures et trente-sept minutes d'avance sur le précédent recordman, prouvant que Rachel Entrekin opère actuellement dans une dimension athlétique à part. Pour bien comprendre l'ampleur de ce succès, il est essentiel de s'attarder sur la nature même de la Cocodona 250. Cette épreuve est bien plus qu'une simple course ; c'est une véritable institution de l'ultra-endurance qui pousse le corps et l'esprit dans leurs retranchements les plus extrêmes.

Le parcours s'étend sur une distance vertigineuse de 253 miles, soit environ 407 kilomètres de terrains souvent hostiles et techniques. Avec un dénivelé positif cumulé d'environ 12 700 mètres, les coureurs doivent affronter des montées abruptes et des descentes éprouvantes, le tout sous des conditions climatiques parfois imprévisibles. Dans ce contexte, Rachel Entrekin a fait preuve d'une maîtrise tactique exemplaire.

Elle a pris la tête de la course dès le 75ème kilomètre, imposant un rythme soutenu que personne n'a été capable de suivre. Plus impressionnant encore, elle a littéralement écrasé son propre record féminin établi l'année précédente en 2025, où elle avait terminé en 63 heures, 50 minutes et 55 secondes. Gagner sept heures sur son propre meilleur temps sur une distance aussi longue témoigne d'une progression physique et mentale hors du commun.

Au-delà des chiffres, c'est la méthode Entrekin qui fascine les observateurs et les spécialistes du trail. Le quotidien L'Équipe a mis en lumière la précision chirurgicale avec laquelle l'athlète de 34 ans a géré son effort. Sa stratégie repose sur une gestion du temps quasi parfaite, notamment aux points de ravitaillement où elle perd le minimum possible de précieuses minutes. Là où d'autres s'effondrent ou s'attardent pour récupérer, Rachel maintient une allure constante, presque métronomique.

L'aspect le plus saisissant de sa performance réside sans doute dans sa gestion du sommeil. Dans une discipline où les hallucinations et l'épuisement nerveux sont monnaie courante après deux jours d'effort, Entrekin a réussi l'exploit de courir quasiment sans dormir. Elle ne se serait accordé qu'une unique et très courte sieste durant toute la durée de l'épreuve.

Cette capacité de résistance mentale est sans doute renforcée par son profil professionnel : kinésithérapeute à Los Angeles, elle possède une connaissance approfondie du fonctionnement musculaire et physiologique, lui permettant d'optimiser chaque mouvement et d'écouter son corps avec une acuité rare. Cette synergie entre sa carrière médicale et sa passion sportive fait d'elle une machine de guerre optimisée, capable de repousser les limites de l'humain





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Ultra-Trail Cocodona 250 Rachel Entrekin Endurance Record

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