Radio 2 recherche la Meilleure Commune de Flandre

Radio 2 recherche pour la 4ème fois la Meilleure Commune de Flandre. La Meilleure Commune est un endroit où il est agréable de vivre et où les gens s'aident, s'inspirent et partagent ce qu'ils ont.

Radio 2 recherche à nouveau la Meilleure Commune de Flandre. Est-ce celle où une réunion spontanée d'aperitif a lieu dès le premier rayon de soleil ?

Où la voisine fait les meilleures wafles ? Ou où les jeunes et les anciens travaillent ensemble pour garder la rue propre ? Plus de 400 communes se sont inscrites, mais seulement 15 candidats ont encore une chance de remporter le titre. Découvrez ici si votre commune est parmi elles.

Radio 2 recherche pour la 4ème fois la Meilleure Commune de Flandre. La Meilleure Commune est un endroit où il est agréable de vivre et où les gens s'aident, s'inspirent et partagent ce qu'ils ont. De la Meilleure Commune est né en 2023, pendant l'émission matinale 'Goeiemorgen Morgen !

'. Depuis, Radio 2 recherche chaque année la Meilleure Commune. Laquelle sera la successeuse ? La jurée a sélectionné 15 finalistes issus de plus de 400 candidatures.

Chaque finaliste reçoit la tâche d'organiser un visite de quartier. Pendant les émissions en direct de Radio 2, les habitants ont ainsi la chance de faire briller leur quartier. La commune qui convainc la plus la jurée remporte le titre. Margaux (de la région) Bogaert préside la jurée.

Margaux est la reporter régulière de l'émission matinale 'Goeiemorgen Morgen !

'. Margaux visite avec l'équipe 'Meilleure Commune' de Radio 2 chaque l'un des 15 quartiers restants. Lors de la visite de quartier, ils interrogent les habitants, collectent des anecdotes, regardent les initiatives qui existent déjà et se laissent surprendre par les actions chaleureuses organisées par les voisins. Les visites de quartier sont un moment pour inspirer la Flandre.

Il y a un gagnant, mais Radio 2 souhaite surtout avec cette compétition rendre chaque commune en Flandre plus vivante. Les visites de quartier ont lieu en Flandre occidentale, aujourd'hui, le 22 mai. En Flandre flamande et à Bruxelles, le mardi 26 mai, à Anvers le mercredi 27 mai, en Flandre orientale le jeudi 28 mai et en Limbourg le vendredi 29 mai. Le gagnant sera annoncé le lundi 1er juin.

Le mercredi 3 juin, Radio 2 fête le gagnant avec le Meilleur Commune-Festival. Il y a un petit déjeuner gratuit, une émission en direct de 'Goeimorgen Morgen !

' et un mini- concert de Camille. À partir de là, cette commune peut se qualifier officiellement de Meilleure Commune de Flandre 2026





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