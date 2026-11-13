Radja Nainggolan acquitté dans l'affaire de cocaïne au port d'Anvers

La justice belge a relaxé l'ancien joueur de football Radja Nainggolan, jugé complice d'un trafic de stupéfiants. Découvrez les détails de cette décision majeure concernant la drogue et les conteneurs.

La justice belge a prononcé l'acquittement de Radja Nainggolan, l'ancien footballeur international, dans une affaire complexe impliquant un réseau de trafic de drogue. Le joueur, qui était accusé d'avoir facilité le transport de cocaïne, a été totalement relaxé par les juges. Cette décision met un terme à des mois de procédure juridique intense concernant les allégations liées au port d'Anvers.

Le rôle central de Nasr-Eddine Sekkaki

L'accusation portait principalement sur les actions de Nasr-Eddine Sekkaki, un homme soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans la logistique du trafic. Sekkaki était incriminé pour avoir récupéré des cargaisons massives de cocaïne dissimulées à l'intérieur de conteneurs maritimes au niveau du port d'Anvers. C'est autour de ces opérations de chargement et de déchargement clandestins que s'est construite l'instruction du dossier pénal.

Also read Exercice d'évacuation d'urgence de la bourgmestre Van Doesburg par les pompiers d'Anvers

Les enquêteurs avaient établi des liens entre l'ancien milieu du football et ce réseau criminel. Cependant, la nature exacte de la participation de Radja Nainggolan a été au cœur des débats judiciaires, ses avocats niant catégoriquement toute implication directe dans la criminalité organisée.

Les explications de la défense et les échanges financiers

Me Thiebaut, l'avocat de la défense, a plaidé avec véhémence pour la non-culpabilité de son client. Il a cité l'existence d'une conversation téléphonique interceptée par les forces de l'ordre, dont la moitié des enregistrements s'est révélée inaudible, ce qui a été jugé insuffisant pour établir une preuve formelle. Me Thiebaut a également souligné que Radja Nainggolan avait rendu visite à Rafik A. à quelques reprises, mais a tenu à préciser qu'il s'agissait d'un ami d'enfance, renforçant ainsi l'argument d'une relation personnelle et non criminelle.

Advertisement

La défense a également clarifié la source des fonds transférés. Me Thiebaut a assuré que Radja Nainggolan avait bien reçu 105.500 euros en espèces de Nasr-Eddine Sekkaki. Cette somme a ensuite été versée sur le compte bancaire de la mère de Sekkaki. Cependant, l'avocat a insisté sur le fait que ces fonds provenaient initialement du compte personnel de la mère de Radja Nainggolan. Selon cette version, la mère du joueur retirait cet argent en liquide pour le remettre au footballeur, qui traversait alors une période difficile.

Des problèmes de liquidités dus au divorce

La situation financière de l'ancien milieu de terrain était effectivement compliquée par une procédure de divorce longue et douloureuse. Ses comptes italiens avaient été bloqués pendant cette période, privant le sportif de ressources financières accessibles. C'est pourquoi il avait besoin de ces capitaux liquides, ce qui explique les transferts mentionnés par la défense. Les avocats de Radja Nainggolan ont répété que son manque de trésorerie était la seule raison de ces manips financières.

Un ami commun avait mis en relation les deux hommes, Sekkaki et Nainggolan. Selon la défense, le footballeur n'avait aucune raison de douter de la bonne foi de Sekkaki. À l'époque, ce dernier menait effectivement des projets immobiliers visibles et légitimes, ce qui pouvait donner confiance au joueur dans la nature des fonds échangés. L'argument de la bonne foi de l'accusé a été central dans la stratégie de non-culpabilité.

Impact et perspectives après l'acquittement

Cet acquittement libère Radja Nainggolan de toutes charges dans cette affaire spécifique. Bien que le dossier soit clos pour le joueur, l'enquête concernant le trafic de conteneurs au port d'Anvers se poursuit pour les autres acteurs impliqués. Cette décision judiciaire marque une étape importante dans la reconstruction de l'image et de la carrière professionnelle de l'ancien internationel.

Advertisement

Les conséquences pratiques de cette relaxation sont immédiates. Radja Nainggolan peut désormais se concentrer sur sa vie personnelle et professionnelle sans le fardeau d'une condamnation pénale dans ce dossier. La justice a estimé que les preuves n'étaient pas assez solides pour lier le footballeur de manière indéniable à la gestion des cargaisons de cocaïne. L'affaire reste toutefois un exemple notable de la complexité des poursuites liées au trafic international de stupéfiants.