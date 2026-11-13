Radja Nainggolan: Le procès pour blanchiment d'argent se poursuit à Bruxelles

Le procès du footballeur Radja Nainggolan, accusé de blanchiment d'argent lié à la drogue, se déroule à Bruxelles. Il nie toute volonté criminelle.

La justice belge examine actuellement les accusations de blanchiment d'argent visant l'ancien international belge Radja Nainggolan. L'athlète comparaît devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, accusé d'avoir servi d'intermédiaire financier dans une opération liée au trafic international de cocaïne. Les avocats de la défense soutiennent que le footballeur a agi par nécessité financière suite à son divorce, rejetant fermement toute implication dans une activité criminelle organisée.

Les faits reprochés par le parquet bruxellois

Le ministère public requiert deux ans de prison ferme contre l'ancien joueur des Reds. Les enquêteurs ont établi que Nasr-Eddine Sekkaki, frère du célèbre criminel Ashraf Sekkaki, a remis de grosses sommes d'argent en espèces à Radja Nainggolan. Les policiers ont observé ces transferts de liquidités représentant un total supérieur à 100.000 euros. Selon l'accusation, Nainggolan a ensuite déposé ces fonds sur le compte bancaire de la mère de Nasr-Eddine Sekkaki.

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L'accusation estime que le footballeur savait parfaitement qu'il manipulait des provenances illégales. Radja Nainggolan a confirmé avoir reçu cet argent lors de ses auditions. Il a expliqué ne pas s'inquiéter de l'origine des fonds, déclarant simplement avoir besoin de liquidités à ce moment précis de sa vie. Cette admission directe constitue le cœur de l'accusation portée contre lui dans cette affaire complexe.

La situation financière difficile du footballeur

Sa défense argumente que Radja Nainggolan a traversé une période de détresse économique majeure après le début de la procédure de divorce de son épouse en 2020. Lorsqu'il jouait encore pour Inter Milan, l'une des plus grandes clubs mondiaux, il percevait un salaire mensuel de 450.000 euros. La justice italienne lui a alors imposé le versement de 45.000 euros par mois à titre d'aliments.

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La situation a basculé lorsque le footballeur est retourné jouer en Belgique. Ses revenus ont chuté brutalement pour atteindre seulement 10.000 euros par mois. Il s'est retrouvé dans l'incapacité de honorer ses obligations financières envers son ex-épouse. Cette impossibilité de paiement a conduit au blocage de ses comptes bancaires italiens par les autorités fiscales locales.

Ses avocats, Omar et Mounir Souidi, soulignent qu'il a essayé diverses solutions avant de se tourner vers des tiers. Il a tenté d'obtenir un prêt de 20.000 euros auprès de son beau-frère et a même sollicité une remboursement anticipé de sa pension de retraite. L'absence de solutions légales pour renflouer ses caisses l'aurait poussé vers une connaissance via un ami commun, présenté comme propriétaire d'une entreprise de construction.

Témoignage et personnalité de l'accusé

Radja Nainggolan a fait preuve d'une attitude décontractée face aux questions du juge. Interrogé sur sa confiance envers un inconnu, il a répondu que demander de l'argent ne présentait rien d'anormal pour lui. Il a répété sa justification simple : il avait besoin de capitaux et n'a pas cherché à approfondir les détails de l'offre qui lui était faite. Cette réaction a frappé son conseil qui la compare à un cauchemar surréaliste.

L'avocat Omar Souidi a détaillé l'origine modeste de sa carrière pour expliquer sa générosité. Partant d'un quartier populaire, il a été repéré lors d'un tournoi de jeunes à seize ans. Sa carrière en Italie a débuté avec un salaire de 1.400 euros, identique aux revenus de sa mère travaillant à deux emplois. Il soutenait financièrement sa famille en versant régulièrement 700 euros pour assurer le bien-être de sa mère et de sa sœur jumelle.

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Ses confrères de jeu et ses proches le décrivent comme une personne altruiste partageant son succès avec enthousiasme. Il prêtait volontiers sa voiture pour des événements sociaux et hébergeait des amis dans le besoin. Cette réputation de grand cœur est invoquée pour démontrer qu'il n'avait aucune motivation criminelle dans ses relations avec Nasr-Eddine Sekkaki.

Les perspectives de jugement pour le joueur

Les conseils de la défense demandent un relaxement complet de l'accusé. Ils rappellent que l'argent prêté a été intégralement remboursé en sept tranches successives au compte de la mère de l'emprunteur. Pour la défense, il s'agit d'un prêt privé entre particuliers sans aucune intention de blanchir des capitaux souillés. Ils insistent sur le fait que le retour des fonds invalide le délit de blanchiment.

Me Frédéric Thiebaut, l'avocat de Nasr-Eddine Sekkaki, plaide également pour l'acquittement de son client. Il affirme qu'il n'existe pas assez d'éléments probants pour relier solidement son mandant à une organisation criminelle. Il suggère que le parquet se laisse aveugler par le nom familier de Sekkaki dans le contexte d'enquêtes sur la drogue.

L'affaire reste à ce stade en cours d'instruction avec des positions juridiquement divergentes. Le tribunal devra déterminer si les actions de Nainggolan constituent un simple prêt désespéré ou une participation consciente au blanchiment d'argent. L'issue du procès fixera un précédent important concernant la responsabilité des personnalités publiques dans les affaires financières internationales complexes.