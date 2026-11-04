Rafael Nadal entre au conseil d'administration du Real Madrid

Le conseil d'administration du Real Madrid a convenu de soumettre à l'assemblée générale des membres délégués la ratification de Rafael Nadal comme nouveau membre du conseil.

Le conseil d'administration du Real Madrid s'est réuni mercredi et a décidé de soumettre à l' assemblée générale des membres délégués la ratification de la nomination de Rafael Nadal en tant que nouveau membre du conseil. La décision annoncée par le club place l'ancien champion espagnol au cœur de la gouvernance d'un des plus grands clubs de football au monde.

Le club n'a pas précisé de date pour le vote de l'assemblée générale, mais la procédure prévoit que la nomination soit validée par les membres délégués avant d'entrer en vigueur. Le Real Madrid présente cette étape comme la suite logique d'une relation de longue date entre Rafael Nadal et l'institution madrilène.

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Une carrière qui a façonné la nomination de Rafael Nadal

Rafael Nadal a remporté 22 titres du Grand Chelem en simple au cours de sa carrière, un palmarès qui l'impose comme l'une des références du tennis mondial. Son record de 14 victoires à Roland-Garros reste l'un des chiffres les plus marquants de l'histoire de ce tournoi parisien.

Rafael Nadal a pris sa retraite sportive en 2024. Cette étape marque la fin de sa carrière de joueur, mais elle ouvre à présent une nouvelle phase de son lien avec le monde du sport, désormais à travers une fonction de dirigeant au sein du Real Madrid.

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Les valeurs défendues par le Real Madrid

Le club affirme que la personnalité de Rafael Nadal dépasse largement ses seuls succès sportifs. Le Real Madrid cite son talent, sa volonté constante de progresser, sa capacité au sacrifice et son esprit de compétition parmi les qualités qui justifient son arrivée au conseil.

Le club met également en avant son humilité, son respect envers ses adversaires comme envers ses coéquipiers, ainsi que son engagement en faveur de la solidarité. Selon le Real Madrid, ces qualités font de Rafael Nadal un modèle, sur les courts comme en dehors.

Le Real Madrid considère que ces valeurs font partie intégrante de l'identité du club. Le communiqué souligne que Rafael Nadal les a représentées et défendues tout au long de sa carrière, ce qui en fait une référence pour des millions de personnes à travers le monde.

Un lien ancien avec le club et ses perspectives

Rafael Nadal est membre honoraire du Real Madrid depuis des années. Il assiste régulièrement aux matches au stade Santiago Bernabéu, ce qui prolonge une présence déjà bien établie auprès des supporters et des dirigeants du club.

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Si l'assemblée générale des membres délégués valide la ratification, Rafael Nadal rejoindra le conseil d'administration et participera, selon les termes du club, au présent et à l'avenir de l'institution. La suite de ce dossier dépendra donc de ce vote, dont la date reste à confirmer.