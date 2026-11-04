Rafael Nadal rejoint le conseil d'administration du Real Madrid

Rafael Nadal intègre le conseil d'administration du Real Madrid. Le légendaire tennisman espagnol, retraité en 2024, devient dirigeant après validation par l'assemblée générale.

Rafael Nadal s'apprête à relever un nouveau défi majeur, cette fois-ci loin des courts de tennis. L'Espagnol, détenteur de vingt-deux titres du Grand Chelem, devrait intégrer officiellement le conseil d'administration du Real Madrid, son club de cœur, sous réserve d'une ratification finale. La star espagnole du tennis va devenir dirigeant au sein du club de football emblématique.

Validation institutionnelle du Real Madrid

Le conseil d'administration du club a tenu une réunion ce mercredi pour examiner la proposition de nomination. Les membres ont convenu de soumettre à l'assemblée générale des membres délégués la ratification de la nomination de Rafael Nadal en tant que nouveau membre du conseil. Cette étape administrative marque le passage formel de l'athlète vers les sphères dirigeantes de l'institution madrilène.

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Un bilan sportif exceptionnel et inédit

Au cours d'une carrière exceptionnelle, Rafael Nadal a remporté vingt-deux titres du Grand Chelem en simple. Ce palmarès historique inclut un record de quatorze victoires à Roland-Garros, consolidant sa position comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Il a pris sa retraite sportive en deux mille vingt-quatre, laissant derrière lui un héritage sportif inégalé qui transcende désormais les frontières du sport.

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Témoignage officiel sur les valeurs partagées

Dans un communiqué publié récemment, le club a décrit Rafael Nadal comme étant " l'une des plus grandes légendes de l'histoire du sport et l'un des athlètes espagnols les plus admirés et reconnus au monde ". Le texte ajoute que pour le Real Madrid et pour tout le " madridismo ", c'est une immense fierté qu'une personnalité d'une telle envergure, tant sur le plan sportif qu'humain, rejoigne notre conseil d'administration et contribue, dans le cadre de ces nouvelles responsabilités, au présent et à l'avenir de notre club.

Un modèle humain et compétitif reconnu

Le communiqué souligne également que sa personnalité incarne bien plus que ses seuls succès : son talent, sa volonté constante de progresser, sa capacité au sacrifice, son esprit de compétition, son humilité, son respect envers ses adversaires comme envers ses coéquipiers, ainsi que son engagement en faveur de la solidarité, font de lui un modèle, sur les courts comme en dehors. Toutes ces valeurs font partie intégrante de l'identité du Real Madrid ; Rafael Nadal les a représentées et défendues tout au long de sa carrière, devenant ainsi une référence pour des millions de personnes à travers le monde.