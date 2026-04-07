Raid, le berger malinois qui renforce la police de proximité à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Découvrez Raid, un berger malinois de 8 ans, qui accompagne la police de proximité à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Il apporte une plus-value significative grâce à sa présence dissuasive et facilitant le contact avec la population. Un témoignage de l'impact positif du partenariat homme-chien dans la sécurité communautaire.

Il y a quelques mois, la police de proximité de la zone d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a accueilli un nouveau membre canin, nommé Raid. Ce berger malinois âgé de 8 ans a été spécialement formé pour assister un maître- chien policier dans ses missions quotidiennes. En binôme avec Daniel Lengelé, son maître dévoué, Raid accompagne depuis plusieurs mois l’inspecteur de quartier dans son travail au cœur de la communauté.

Sa présence apporte une valeur ajoutée significative aux opérations, grâce à ses sens aiguisés et à son comportement. Il assure une dissuasion efficace et procure un sentiment de protection, devenant un partenaire essentiel pour la sécurité lors des patrouilles. De plus, il facilite le contact avec le public lors des patrouilles pédestres, créant un lien de confiance et d'approche plus facile avec les habitants. La présence de Raid crée un environnement plus ouvert et plus accueillant. \Lors d'une journée de reportage, Daniel et Raid se sont rendus au marché d’Ottignies. Ils ont accompagné l’inspecteur Dardenne en patrouille, démontrant ainsi le déroulement quotidien de leur travail. Daniel a expliqué : En partant assez rapidement, il sait immédiatement qu’il s’agit d’une intervention et il est tout de suite focalisé sur le travail. Raid est un collaborateur enthousiaste et constamment motivé. Sur le marché, sa présence rassure et encourage souvent le dialogue avec les passants. Son impact positif est indéniable, comme l’a souligné Loup Dardenne, inspecteur de proximité de la zone d’Ottignies : La présence de Raid simplifie grandement les interactions. Beaucoup de personnes viennent vers nous grâce à la présence du chien. \Au-delà de son rôle professionnel, Raid est aussi un compagnon de vie pour Daniel. Pour Daniel, Raid n’est pas qu’un simple collègue, c’est aussi un vrai compagnon de vie. Il a conscience qu’il est à la maison, où il se détend et se comporte différemment. Mais dès que la tenue de travail est enfilée, le matériel récupéré et que la laisse est prise, il comprend instantanément qu’il est l'heure de travailler. Leur lien est puissant, et le choix de Raid par Daniel fut une évidence. C'était un coup de foudre. Daniel se souvient avoir été attiré par son attention, sa vivacité et son audace, ainsi que sa proximité et cela a marqué le début d'une forte connexion. Aujourd’hui, Raid, âgé de 8 ans, promet encore de belles années au service de la zone de police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, continuant d’apporter sa contribution unique à la sécurité et au bien-être de la communauté





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