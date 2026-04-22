Ralentissement économique en Wallonie : Prévisions de l'IWEPS pour 2026

L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) prévoit un ralentissement significatif de la croissance du PIB wallon en 2026, passant de 1,1% en 2025 à 0,5%. Ce ralentissement est attribué à la hausse des prix de l'énergie, à la réforme du chômage et à la détérioration des perspectives économiques internationales.

Les perspectives économiques pour la Wallonie présentent un tableau contrasté, avec une croissance du Produit Intérieur Brut ( PIB ) estimée à 1,1% pour l'année 2025, suivie d'un ralentissement significatif en 2026, où elle ne devrait atteindre que 0,5%.

Ces prévisions, établies par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), reposent sur l'hypothèse d'un pic des prix de l'énergie au cours du deuxième trimestre 2026, suivi d'une diminution graduelle durant le reste de l'année. L'IWEPS anticipe ainsi un impact négatif sur la croissance wallonne au deuxième trimestre, qui devrait être sensiblement freinée avant une reprise lente et progressive en seconde partie d'année.

Cette dynamique est influencée par plusieurs facteurs interconnectés qui pèsent sur la conjoncture économique régionale. Le principal frein à la croissance en 2026 réside dans le choc inflationniste induit par la flambée des prix de l'énergie. Ce phénomène, conjugué à un ralentissement de la progression des rémunérations et à une réduction notable des prestations sociales, conséquence directe de la réforme du chômage entrée en vigueur en janvier 2026, aura un impact direct sur le pouvoir d'achat des ménages wallons.

Or, la consommation privée avait été un moteur essentiel de la croissance en 2025. La diminution de ce moteur risque donc de peser lourdement sur la dynamique économique globale.

Par ailleurs, les exportations wallonnes, qui ont atteint des niveaux record en 2025, devraient connaître une croissance très limitée en 2026, ne progressant que de 0,3%. Cette stagnation est attribuée à la détérioration des perspectives de débouchés sur les marchés internationaux, affectant la compétitivité des entreprises wallonnes.

L'investissement des entreprises wallonnes, bien que positif, restera modéré avec une augmentation de 2,7% en volume, tandis que l'investissement résidentiel des ménages devrait subir une troisième année consécutive de contraction, avec une baisse de 1,0%. Cette situation reflète une certaine prudence des ménages face à l'incertitude économique et à la diminution de leur pouvoir d'achat.

En ce qui concerne le marché du travail, la création d'emplois en Wallonie devrait être limitée à 0,2% en 2026, ce qui représente environ 3 300 emplois supplémentaires. Cette décélération de la croissance de l'emploi est directement liée au ralentissement général de l'activité économique. Il est donc crucial de mettre en place des mesures pour soutenir l'emploi et stimuler la création d'entreprises afin de compenser cette tendance.

L'IWEPS souligne la nécessité d'une politique économique proactive pour atténuer les effets négatifs de ces facteurs et relancer la croissance en Wallonie. La réforme du chômage, bien qu'ayant pour objectif de moderniser le système, aura un impact immédiat sur le revenu disponible des ménages, nécessitant une attention particulière.

La situation économique globale, marquée par l'instabilité des prix de l'énergie et la conjoncture internationale incertaine, exige une gestion prudente et une adaptation constante des politiques économiques pour préserver la compétitivité de la Wallonie et assurer un développement durable et inclusif. La capacité de la région à s'adapter à ces défis sera déterminante pour son avenir économique





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