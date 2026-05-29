Rallye de Belgique : Evans domine la première journée, Neuville et Rovanperä en difficulté

Elfyn Evans a pris la tête du Rallye de Belgique dès la deuxième spéciale et creusé l'écart sur Solberg. Thierry Neuville et Kalle Rovanperä ont souffert de conditions défavorables et sont relégués. La suite du rallye promet une bataille intense avec huit spéciales nocturnes.

Le Rallye de Belgique a offert un spectacle palpitant lors de cette première journée, avec des rebondissements et des performances contrastées parmi les favoris. Dès la deuxième spéciale du jour, Elfyn Evans a su tirer son épingle du jeu en profitant de sa position d'ouvreur sur des routes rendues piégeuses par l'humidité.

Le Gallois a pris la tête du classement général et ne l'a plus lâchée, démontrant une maîtrise impressionnante de sa Toyota sur un terrain glissant. Après six spéciales, Evans comptait 15,7 secondes d'avance sur le deuxième, Oliver Solberg, et 17,1 secondes sur le troisième, un écart confortable mais pas encore décisif dans un rallye où les conditions peuvent changer rapidement. La journée a été marquée par des conditions météorologiques changeantes, avec une première boucle humide et une seconde plus sèche.

Cette évolution a favorisé les Toyota, tandis que les Hyundai, notamment celle de Thierry Neuville, ont souffert. Le pilote belge, attendu parmi les animateurs de son rallye national, a connu des difficultés avec ses pneus durs sur asphalte, un problème récurrent depuis le début de la saison. Neuville a perdu le rythme et du terrain sur ses rivaux, se retrouvant à la cinquième place du général, à 58,2 secondes d'Evans, loin de ses ambitions.

De son côté, Kalle Rovanperä, champion en titre, a lui aussi vécu une journée compliquée à domicile. Le Japonais, qui était attendu comme l'un des principaux animateurs du week-end, a semblé marqué à l'arrivée de chaque spéciale, peinant à trouver le grip nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs. La compétition se poursuivra dans la nuit de vendredi à samedi avec huit spéciales, dont la première dès 0h41 en direct commenté.

Trois de ces spéciales seront diffusées en direct vidéo sur Auvio, avant les six dernières spéciales de dimanche qui décideront du vainqueur. Les équipes devront gérer la fatigue et les réglages des voitures dans des conditions qui pourraient encore évoluer. Les écarts restent serrés entre les premiers, et tout peut basculer dans ce rallye exigeant où la stratégie de choix de pneus et la capacité d'adaptation seront cruciales.

Les spectateurs peuvent s'attendre à une bataille intense pour la victoire, avec des pilotes comme Ott Tänak et Sébastien Ogier également en embuscade. Le rallye promet encore de nombreux rebondissements avant le dénouement final. Pour suivre cet événement, les fans peuvent s'inscrire aux newsletters de la RTBF Info, sport, émissions, cinéma, et découvrir l'offre complète des newsletters thématiques pour rester informés de tous les contenus.

La RTBF assure une couverture exhaustive de ce rallye, avec des analyses, des interviews et des reportages exclusifs. Ne manquez pas les prochaines étapes de cette compétition palpitante qui met en lumière le talent des pilotes et la technicité des voitures sur des routes parfois impitoyables. La suite du rallye s'annonce riche en émotions et en performances de haut niveau





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rallye De Belgique Elfyn Evans Thierry Neuville Kalle Rovanperä Course Automobile

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malgré des Toyota favorites, Thierry Neuville croit au podium au Japon : 'Nous pourrions avoir quelques surprises'Habituellement disputé en novembre en fin de saison, le Rallye du Japon a été avancé cette année. 'Comme toujours, je...

Read more »

Le Rallye du Japon passe du créneau automnal au printemps, tous les huites manches sur terreLe calendrier du Rallye du Japon a été avancé, déplaçant la compétition de l'automne au printemps, ce qui fait que le championnat du monde se dispute déjà son ultime épreuve sur asphalte avant la mi-saison. Les sept manches restantes se dérouleront exclusivement sur terre, une évolution favorable pour Hyundai qui peine sur asphalte. Le seul pilote coréen à monter sur le podium sur gravier, le Néo-Zélandais, a récemment terminé troisième en Croatie. La marque japonaise mise sur son pilote local pour défendre les couleurs de Toyota, triple vainqueur des dernières éditions, tandis que Hyundai espère capitaliser sur son succès récent au Portugal après avoir connu deux abandons l'an passé.

Read more »

WRC Japon : Neuville confiant pour le rallye, Paddon vise à aider l'équipeThierry Neuville se montre confiant pour le rallye du Japon après avoir retrouvé les réglages de l'an dernier. Hayden Paddon, qui participe pour la deuxième fois, explique que leur objectif est d'aider Neuville et Adrien Fourmaux à se rapprocher des Toyota. L'équipe aborde les épreuves sur terre avec ambition après un début de saison difficile sur asphalte.

Read more »

Takamoto Katsuta sous pression à domicile au Rallye du Japon : 'Ce serait un rêve de gagner ici''Je suis très impatient à l’idée de participer à ce rallye. Le rallye du Japon est quelque chose de très spécial...

Read more »