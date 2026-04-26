Rallye de Wallonie : Cherain forfait, la lutte pour le titre s'intensifie

Le leader du championnat, Cédric Cherain, a déclaré forfait pour le Rallye de Wallonie suite à une sortie de route et un désaccord avec son équipe. Bastien Rouard, Maxime Potty et Jos Verstappen sont prêts à profiter de cette opportunité pour prendre la tête du classement. Le Porsche Rally Trophy Benelux fait également ses débuts avec un plateau prometteur.

Le Rallye de Wallonie s'annonce passionnant et imprévisible, marqué par le retrait inattendu de Cédric Cherain , leader actuel du Championnat de Belgique des Rallyes. Cherain, qui dominait le classement avec 46 points grâce à son podium au TAC Rally à Tielt, a été contraint de déclarer forfait suite à une sortie de route lors d'une séance d'essais mercredi.

Bien que sa Skoda Fabia RS Rally2 ait été réparée, une désaccord stratégique entre le pilote et son équipe a finalement conduit à sa décision de ne pas participer à ce week-end de compétition. Cette situation ouvre la voie à une lutte intense pour la première place, avec Bastien Rouard (Citroën C3 Rally2), Maxime Potty (Skoda Fabia RS Rally 2) et Jos Verstappen (Skoda Fabia RS Rally 2) prêts à saisir l'opportunité.

Rouard, avec 45 points, et Potty, fort de ses 42 points et de sa connaissance des routes namuroises, sont particulièrement bien placés pour prendre la tête du championnat. Verstappen, bien que moins flamboyant qu'au début de la saison précédente, conserve une régularité impressionnante qui le maintient à la quatrième place avec 40 points. L'édition 2024 du Rallye de Wallonie bénéficiera également de la présence d'Adrian Fernémont, le pilote local, qui devrait être particulièrement compétitif sur les spéciales qu'il connaît parfaitement.

Son expérience et sa maîtrise des routes de la région pourraient lui permettre de jouer un rôle clé dans la course au titre. Mais la compétition ne s'arrête pas là. L'événement marquera également le lancement du Porsche Rally Trophy Benelux, avec un plateau impressionnant de six Porsche 992 Rally GT.

Des pilotes talentueux tels que Tom Rensonnet et Romain Delhez sont inscrits, et il ne serait pas surprenant de les voir se mêler à la lutte pour les premières places, ajoutant une dimension supplémentaire d'excitation et d'incertitude au rallye. La diversité des voitures et des pilotes promet un spectacle captivant pour les amateurs de sport automobile. La bataille pour la victoire s'annonce donc ouverte, avec de nombreux prétendants et des rebondissements potentiels à chaque spéciale.

L'absence de Cherain, bien que regrettable, ne fait qu'intensifier la tension et l'attente autour de ce rallye majeur du calendrier belge. Pour les passionnés qui ne peuvent pas se rendre sur place, la RTBF et Auvio offriront une couverture complète de l'événement, avec notamment la diffusion en direct de la Power Stage de Vedrin (7,40 km) ce dimanche dès 15h05.

Cette Power Stage, longue de 7,40 kilomètres, sera l'occasion de voir les pilotes donner le maximum pour décrocher des points précieux et potentiellement changer le cours du rallye. La retransmission permettra aux téléspectateurs de vivre l'action de près et de suivre les performances des différents concurrents. Le Rallye de Wallonie est donc un événement incontournable pour les amateurs de rallye, avec une combinaison de pilotes expérimentés, de jeunes talents prometteurs et de voitures performantes.

La compétition s'annonce intense et le suspense sera à son comble jusqu'à la dernière spéciale. La région de Namur se prépare à accueillir un week-end de sport automobile de haut niveau, avec des défis techniques et des paysages magnifiques qui mettront à l'épreuve les pilotes et leurs machines.

L'organisation a mis en place un dispositif important pour assurer la sécurité et le bon déroulement de l'événement, et les spectateurs sont invités à se rendre sur place pour encourager leurs pilotes préférés





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