Rallye des Îles Canaries : Hyundai en quête de rachat face à la domination de Toyota

Après une fin de course dramatique en Croatie, Thierry Neuville et Hyundai veulent rebondir aux Îles Canaries. Face à eux, une écurie Toyota revigorée par le retour de Sébastien Ogier et le leadership surprenant de Takamoto Katsuta.

Le monde du rallye mondial se tourne désormais vers les Îles Canaries, théâtre d'une manche qui s'annonce décisive pour la suite de la saison. À peine dix jours après le crève-cœur vécu en Croatie, où Thierry Neuville a vu la victoire lui échapper dans l'ultime spéciale, l'écurie Hyundai arrive avec une soif de revanche non dissimulée. L'équipe sud-coréenne est consciente que le défi qui l'attend est colossal.

L'an passé, lors de l'intégration de ce rallye au calendrier mondial, les i20 avaient été largement dominées par la suprématie technique de Toyota. Les pilotes de la marque nippone avaient alors signé un quadruplé historique, laissant les Hyundai à plus de deux minutes et trente secondes du vainqueur, Kalle Rovanperä, avec une cinquième place décevante pour Adrien Fourmaux. Cette année, le contexte semble toutefois différer. Les ingénieurs de chez Hyundai ont travaillé d'arrache-pied pour rendre leurs bolides plus véloces et fiables sur le papier. Les performances affichées lors du récent rallye de Croatie, avant l'erreur de pilotage fatale de Neuville, prouvent que le rythme est enfin là. Cependant, les soucis techniques ayant frappé Oliver Solberg et Elfyn Evans rappellent que la fiabilité demeure le talon d'Achille de l'écurie. Si Neuville avait pu jouer devant en Croatie, c'était aussi grâce aux déboires de ses concurrents directs, un facteur chance sur lequel l'équipe ne peut pas miser indéfiniment. Le retour de Sébastien Ogier, après une pause salvatrice, change radicalement la donne. Le Français, affamé de victoire et en retard au championnat suite à ses impasses en Suède et en Croatie, sera l'homme à battre sur ces routes sinueuses. Toyota arrive avec une stratégie bien huilée, mais une inconnue majeure subsiste : le comportement de Takamoto Katsuta. Propulsé leader du championnat et contraint d'ouvrir la route pour la première fois de sa carrière, le Japonais est sous pression. Comment ce pilote, fort de ses deux récentes victoires en WRC, encaissera-t-il la responsabilité de tracer la trajectoire sur un tracé si exigeant ? Parallèlement, Elfyn Evans et Oliver Solberg chercheront à se relancer impérativement pour ne pas laisser les leaders s'échapper, tandis que Sami Pajari, véritable métronome depuis le début de la saison, guette la moindre faille pour décrocher son premier succès mondial. Le plateau est extrêmement relevé et chaque erreur se paiera comptant. La question centrale reste de savoir si Hyundai a enfin trouvé la clé pour contester l'hégémonie de Toyota sur ce terrain difficile. Les débats s'ouvriront officiellement dès jeudi soir lors de la première spéciale, marquant le début d'un week-end intense où stratégie, pilotage de précision et gestion des pneumatiques seront les clés de la réussite. Les observateurs seront attentifs à chaque intermédiaire, scrutant la capacité de réaction de Neuville après sa désillusion croate. Le suspense est à son comble et cette épreuve canarienne pourrait bien redessiner la hiérarchie mondiale pour le reste de la campagne 2024





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