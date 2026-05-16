Ram beukt 3 ruiten in van verzekeringskantoor in Sint-Eloois-Winkel

Een verzekeringskantoor in Sint-Eloois-Winkel, bij Ledegem, is het slachtoffer geworden van een 'ramkraak'. Geen echte ramkraak, maar een ontsnapte ram beukte er vrijdag tegen de ramen van het kantoor. Het dier zag zijn eigen spiegelbeeld voor een andere ram aan. 3 glaspartijen van het kantoor sneuvelden. De ram zat hier toevallig in de buurt om gras bij een nieuwe buurman te eten. Op een of andere manier kon het dier ontsnappen en kwam richting ons kantoor gewandeld. Door de weerspiegeling in de ramen zag de ram zichzelf staan. De ram dacht echter dat hij tegenover een ander dier stond en voelde zich aangevallen. Hij begon er daarom op los te beuken tegen onze glaspartijen. Buurtbewoners sloegen onmiddellijk alarm. De politie kwam ter plaatse met 2 ploegen. De ram was toen al een pak rustiger geworden en werd uiteindelijk gemakkelijk 'ingerekend' en teruggebracht naar de weide. Niemand raakte gewond, 3 van de 4 glaspartijen van het kantoor zijn wel beschadigd. Het voorval zal geen invloed hebben op de openingsuren. Intussen hebben we enkele platen geslagen om de kapotte ruiten af te schermen. Die worden binnenkort vervangen. Het is natuurlijk niet leuk om schade op te lopen, maar alles wordt wel geregeld.

