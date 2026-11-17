La commune de Flémalle procède à la démolition de l'ancien hôtel de ville de Ramet. Coûté 530.000 euros au lieu de 2,1 millions pour la rénovation, ce projet divise les habitants.

La commune de Flémalle a pris la décision irrévocable de démolir l'ancien hôtel de ville de Ramet. Cette bâtisse de 150 ans, située le long de la grand-route, face à la petite église, était le symbole du socialisme local sous la direction du bourgmestre Théophile Houba. La structure en brique et en pierre de taille est actuellement vide et présente un état de dégradation avancé.

État structurel et coûts de rénovation

L'état critique du bâtiment a conduit les autorités communales à opter pour une démolition totale. Selon les chiffres fournis, une rénovation complète aurait nécessité un investissement de 2,1 millions d'euros. La commune n'a pas les moyens financiers pour réaliser cette opération. À la place, elle alloue 530.000 euros pour la démolition, l'aménagement d'un parking et la refonte de la cour de l'école voisine.

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Les rapports d'expertise technique pointent du doigt des planchers instables qui bougent dangereusement. Les responsables expriment une crainte légitime que la structure s'écroule à l'intérieur, mettant en danger quiconque s'approcherait. Cette insécurité structurelle justifie pleinement la décision de raser la maison communale.

Position des habitants et pétition

Les résidents de Ramet s'opposent fermement à ce projet de démolition. Un citoyen explique qu'il ne comprend pas comment on peut détruire un bâtiment aussi historique. De nombreux habitants ont des liens émotionnels forts avec ce lieu, y ayant célébré des mariages et déclaré la naissance de leurs enfants. Une pétition circule actuellement pour tenter de préserver cet ancien hôtel de ville de Ramet.

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Une habitante souligne que son propre rapport d'expertise préconisait la rénovation du bâtiment et non sa démolition. Elle souhaite y réinstaller des logements pour répondre aux besoins locaux. Cependant, l'échevin estime que cette idée est impossible à mettre en œuvre, ignorant ainsi la demande de conservation des habitants.

Avenir du site et patrimoine préservé

Malgré la démolition prévue, la commune s'engage à conserver les plaques à la mémoire des deux guerres mondiales. Ces éléments historiques ne seront pas détruits et seront mis en valeur ailleurs. La destruction du bâtiment marque la fin d'une ère pour la mémoire sociale de Ramet, qui fait partie de Flémalle depuis 1976.

Le projet prévoit également la création d'un parking et la modernisation de la cour de l'école voisine. Ces aménagements visent à répondre aux besoins pratiques de la communauté locale. La décision de Flémalle prend le pas sur la valeur historique perçue par certains habitants, au profit d'une utilité publique immédiate.