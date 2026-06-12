Ramon Abatti arbitrera le premier match des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026 face à l'Égypte

La FIFA a choisi l'arbitre brésilien Ramon Abatti pour officier lors de la première rencontre des Diables Rouges dans le Mondial 2026 contre l'Égypte à Seattle. Abatti, 36 ans, vivra sa première expérience en Coupe du monde après avoir dirigé des matches aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et en Coupe du monde des clubs. Il sera assisté de Brésiliens et de Péruviens. La Belgique poursuit sa préparation dans un contexte où d'autres sujets comme le verdict du drame de Strépy et les déclarations de Thibaut Courtois captent l'attention.

La FIFA a désigné l'arbitre brésilien Ramon Abatti , âgé de 36 ans, pour diriger le premier match des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026.

Cette rencontre, prévue le lundi 15 juin à 21h00 à Seattle, opposera la Belgique à l'Égypte. Il s'agira de la première expérience de Ramon Abatti en Coupe du monde, une consécration pour un arbitre qui a déjà officié lors de deux matches du tournoi olympique de Paris en 2024, dont la finale France-Espagne, ainsi que lors de trois rencontres de la Coupe du monde des clubs l'an dernier, incluant un quart de finale Real Madrid-Dortmund.

Abatti sera assisté de ses compatriotes Danilo Manis et Rafael Alves. Le quatrième arbitre sera le Péruvien Kevin Ortega, assisté de son compatriote Michael Orue en tant qu'assistant réserviste. Ce choix de la FIFA souligne la confiance accordée à un arbitre en pleine ascension, qui devra gérer la pression d'un match d'ouverture pour une équipe belge en quête de succès.

Cette désignation intervient dans un contexte où les Diables Rouges, après leur élimination prématurée en phase de groupes du Mondial 2022, aborderont cette nouvelle édition avec un mélange d'ambition et de prudence. Leur calendrier dans la phase de groupes prévoit ensuite un duel contre l'Iran le dimanche 21 juin à 21h00 à Los Angeles, puis une confrontation face à la Nouvelle-Zélande le samedi 27 juin à 5h00 du matin à Vancouver.

La préparation de l'équipe a été marquée par des ajustements stratégiques et une volonté de renforcer la cohésion. La sécurité autour de la sélection a également été renforcée, avec des mesures strictes pour éviter les fuites d'informations et les intrusions, reflétant les enjeux médiatiques et sécuritaires entourant une équipe de premier plan. En marge de cette actualité footballistique, d'autres sujets animent l'espace médiatique belge.

Le procès du drame de Strépy s'est conclu par le verdict du jury, qui s'est prononcé sur la culpabilité de Paolo Falzone et d'Anthony, impliqués dans l'accident du 20 mars 2022 qui a causé la mort de sept personnes. Les familles des victimes exprimaient un profond soulagement à l'idée que Falzone soit incarcéré, tandis que les réactions politiques se multipliaient, notamment avec la FGTB qui annonce des manifestations voire une grève générale après l'été contre le gouvernement De Wever.

Par ailleurs, Thibaut Courtois a évoqué la possibilité de prendre sa retraite internationale après le Mondial 2026, lassé par les exigences du haut niveau. Dans un registre plus léger, les Diables Rouges ont fait preuve d'humour en participant à une séance de boxe improvisée avec Jérémy Doku et Koni De Winter, et les supporters du Mexique et de la Corée du Sud ont partagé des moments de fraternité sur l'air de Gangnam Style lors de la Coupe du monde.

Ces éléments dessinent un paysage médiatique riche, entre sport, justice et vie sociale





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