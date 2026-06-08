Ramses Debruyne : un début de saison prometteur pour le Belge

Le coureur belge a obtenu un honneur en portant le maillot vert après un sprint victorieux sur le Tour de Belgique. Ce résultat confirme un début de saison prometteur pour le coureur qui a déjà accompagné les meilleurs sur plusieurs courses.

Le Belge Ramses Debruyne a obtenu un honneur en portant le maillot vert après un sprint victorieux sur le Tour de Belgique. Ce résultat confirme un début de saison prometteur pour le coureur qui a déjà accompagné les meilleurs sur plusieurs courses.

Lors de la dernière étape de Paris-Nice, il avait déjà accompagné les meilleurs pendant un bon moment. Rebelote deux semaines plus tard sur le Tour de Catalogne où il avait terminé 11e l'ultime jour de course. C'est ensuite sur le Tour du Pays basque qu'il avait conclu sa préparation printanière avec notamment une 9e place. Des résultats cohérents sans pour autant être transcendants.

Suffisant pour prendre la direction des classiques ardennaises avec un statut protégé dans son équipe. 25e sur la Flèche Wallonne, il s'est offert un premier top 20 sur un Monument à l'occasion de Liège-Bastogne-Liège. Présent dans le groupe réglé par Biberonné par la structure Lotto, révélé par celle d'Alpecin Ces résultats positifs ne sortent pas de nulle part. S'il travaille souvent pour ses leaders depuis son passage chez les professionnels, Ramses Debruyne a brillé dans sa formation.

Engagé dans la structure de développement chez Lotto dès 2021, il termine notamment 5e de Paris-Tours espoirs en 2022. L'année suivante est celle de son éclosion. Promu à quelques reprises dans l'équipe professionnelle, il gagne en expérience et en confiance. De quoi lui permettre de jouer avec les meilleurs chez les jeunes.

Il termine 4e de Liège-Bastogne-Liège espoirs dans un groupe où figurent notamment. En fin de saison, le puncheur monte sur le podium du Tour de Lombardie U23 en se jouant d'Lors de la période hivernale, l'ancien patineur de vitesse passe chez Alpecin-Deceuninck Development Team. Sa saison 2024 est plus compliquée. Il rejoint néanmoins l'équipe professionnelle en 2025.

Avec la montée en puissance qu'on lui connaît désormais. Reste désormais à voir combien de temps Ramses Debruyne jouera les premières places





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