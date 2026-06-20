Raoni Metuktire, l'icône indigène, transféré à São‑Paulo après une occlusion intestinale

À l'âge de quatre‑vingt‑quatre ans, Raoni Metuktire, chef autochtone brésilien et défenseur de l'Amazonie, a été hospitalisé à São‑Paulo après une occlusion intestinale et une déshydratation sévère. Selon ses médecins, il est en état grave mais stable. Ce passage à l'hôpital de l'Université fédérale de São‑Paulo s'est déroulé en avion médicalisé, accompagné de deux membres de sa famille, d'un médecin et d'un infirmier. Le cacique, toujours présent à l'échelle mondiale, continue de défendre les droits de son peuple et la protection de la forêt tropicale, dénonçant les impacts du changement climatique et de la déforestation.

Âgé de quarante‑quatre ans, Raoni Metuktire , figure emblématique du mouvement autochtone brésilien, a récemment connu une débâcle médicale qui a vu son état de santé se détériorer de manière alarmante.

Le cacique, dont le nom est devenu synonyme de la lutte pour la protection de l'Amazonie, a été hospitalisé en situation d'urgence à l'hôpital de Sinop, dans l'État du Mato Grosso, après avoir manifesté des vomissements, des douleurs abdominales intenses et a même craché du sang. Les médecins ont immédiatement mis en place une prise en charge intensive, suspectant une occlusion intestinale combinée à une déshydratation sévère.

Après une courte période de stabilisation grâce à un traitement antibiotique et des soins de soutien, l'état de santé du leader s'est légèrement amélioré, mais ses médecins ont insisté sur la nécessité de précautions strictes et d'un suivi rapproché. Suite à l'évaluation médicale, il a été jugé essentiel de transférer le cacique vers un hôpital de spécialité situé à São‑Paulo, où il pourrait bénéficier de techniques avancées et d'équipes médicales expérimentées.

Le trajet s'est déroulé en avion médicalisé, avec un équipage composé d'un médecin et d'une infirmière, ainsi que de deux membres de la famille de Raoni. Heureusement, il est passé le vol sans assistance respiratoire, lucide et conscient, mesurant la valeur de son état nerveux dans ces moments critiques. Une fois à São‑Paulo, il a été placé en soins intensifs et se voit sous surveillance constante, recevant des examens complémentaires afin de confirmer le diagnostic et adapter le plan thérapeutique.

Le parcours de Raoni à travers le monde, où il a rencontré divers souverains, des chefs d'État et même des papes, n'a jamais dévié de son engagement pour la sauvegarde de la forêt amazonienne. Ce leader a toujours utilisé son platforme pour sensibiliser le public aux menaces du changement climatique, à la pollution des cours d'eau et à la déforestation massive qui traîne sur son territoire d'origine.

Son état de santé actuel rappelle que la défense de ces causes n'est pas seulement symbolique mais corporelle; il incarne, malgré son âge et son fragilité, la résistance et la résilience de son peuple. Sa communauté et le grand public espèrent que les médecins de São‑Paulo réussiront à stabiliser son état et à poursuivre ses actions de plaidoyer, afin que le message vital de la préservation de la forêt tropicale continue à résonner à travers le monde





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