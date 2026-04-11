Raphaël Collignon en Finale du Challenger de Monza : Le Belge Vise un Nouveau Titre

Le tennisman belge Raphaël Collignon, tête de série numéro 1, se qualifie pour la finale du Challenger 125 de Monza après avoir battu l'Espagnol Martin Landaluce. Il vise son sixième titre Challenger, consolidant ainsi sa position au classement.

Tête de série numéro 1 du tournoi, Raphaël Collignon se qualifie pour la finale du Challenger 125 de Monza , une compétition de tennis sur terre battue dotée de 203.900 euros. Ce samedi, le joueur belge, âgé de 24 ans et classé 68e mondial, a démontré sa supériorité en demi-finale face à l'Espagnol Martin Landaluce , classé 105e à l' ATP et âgé de 20 ans. La victoire s'est dessinée en deux sets, avec un score de 6-1, 6-4, et une durée de jeu d'une heure et vingt et une minutes.

Cette performance marque une revanche pour Collignon, qui avait subi une défaite face à Landaluce en finale du Challenger 125 d'Orléans en septembre dernier, ainsi qu'au premier tour des qualifications pour l'Open d'Australie 2025. L'enjeu est de taille, car Collignon vise un sixième titre dans un tournoi Challenger, son deuxième cette année après sa victoire à Pau il y a deux mois. Il avait précédemment remporté des titres à Lüdenscheid en Allemagne (juillet 2024, terre battue), à Lyon (novembre 2024, dur), à Pau (février 2025, dur) et à Monza (avril 2025, terre battue) avant de réitérer son succès dans le Béarn à la mi-février. La finale s'annonce donc comme un moment crucial pour le tennisman belge, qui tentera de conserver son titre et de consolider sa position au classement.\En finale à Monza, Raphaël Collignon affrontera soit l'Italien Mattia Bellucci, classé 79e à l'ATP, âgé de 24 ans, soit le Croate Dino Prizmic, 106e à l'ATP et âgé de 20 ans. La pression est forte, mais l'expérience accumulée par Collignon au fil des tournois Challenger lui donne un avantage certain. Sa saison a été marquée par une constance remarquable, avec plusieurs victoires significatives qui témoignent de son potentiel et de sa progression. Le joueur belge devra faire preuve de concentration et de détermination pour affronter l'un des deux adversaires potentiels, tous deux redoutables. La stratégie de jeu, la gestion de la pression et la capacité à s'adapter aux conditions du match seront des facteurs clés pour la victoire. L'attente est grande pour les fans de tennis, qui espèrent voir Collignon décrocher un nouveau titre et continuer à briller sur la scène internationale. \Par ailleurs, Sander Gillé, associé au Néerlandais Sem Verbeek, disputera également la finale du tournoi de double cet après-midi. Ils affronteront la paire composée du Suisse Jakub Paul, classé 81e au classement de double, et du Tchèque Matej Vocel, classé 60e au classement de double. L'importance de ce tournoi pour le tennis belge est indéniable, avec deux représentants en finale. Si Collignon remporte la finale, il conservera sa place de numéro 2 belge, juste devant Alexander Blockx, qui a progressé au classement ATP grâce à son parcours au Masters 1000 de Monte-Carlo. Blockx devrait se positionner aux alentours de la 70e place au classement mondial lundi prochain. La présence de Collignon en finale et la performance de Gillé en double témoignent du dynamisme du tennis belge et de son potentiel pour l'avenir. Les supporters belges ont donc de quoi se réjouir et suivre attentivement les résultats de ce tournoi de Monza





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