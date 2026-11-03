Rappel Carrefour : Listeria dans le jambon de Bruges et alerte sécurité à Charleroi

Carrefour rappelle des lots de jambon de Bruges pour risque Listeria. Parallèlement, alerte bombe à Charleroi. Suivez l'actualité sécurité et produits en Belgique.

Le groupe de distribution Carrefour procède à un rappel immédiat de plusieurs lots de jambon de Bruges vendus sous sa propre marque en raison d'un risque avéré de contamination par la bactérie Listeria. Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont vivement invités à ne pas les consommer et à les rapporter en magasin pour obtenir un remboursement intégral, afin de garantir leur sécurité sanitaire.

Une alerte de sécurité majeure s'est également déroulée à Charleroi lorsque l'hôtel de ville a dû être évacué d'urgence après une menace téléphonique anonyme proférée par un individu ayant proféré des menaces contre l'intégrité des bâtiments et des personnes présentes. Cette situation critique a mobilisé les autorités locales et les services de secours pour assurer l'évacuation ordonnée de l'ensemble des employés et des citoyens se trouvant sur place.

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Mécanisme du rappel sanitaire Carrefour

Le processus de rappel initié par Carrefour vise spécifiquement les lots contaminés par la bactérie Listeria, un pathogène dangereux pouvant provoquer des symptômes graves chez les individus vulnérables. Les clients sont priés de vérifier les numéros de lot indiqués sur les emballages pour déterminer si leurs achats font partie des lots concernés par cette mesure de précaution urgente et de rapporter le produit en magasin pour obtenir un remboursement immédiat.

La bactérie Listeria peut entraîner des fièvres et des maux de tête chez les personnes infectées, ce qui justifie la vigilance accrue recommandée par les autorités sanitaires face à ce type de contamination alimentaire. Le groupe de distribution assume sa responsabilité en informant directement les clients afin de limiter toute exposition inutile à ce risque biologique potentiellement dangereux pour la santé publique.

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Crise politique et sécurité à Charleroi

À Charleroi, l'évacuation de l'hôtel de ville illustre la gravité des menaces anonymes qui peuvent perturber le fonctionnement des institutions publiques et mettre en danger le personnel administratif. Cette alerte Bombe a nécessité une réponse rapide et coordonnée des services de police pour sécuriser les alentours du bâtiment municipal et procéder à des recherches minutieuses afin d'identifier et d'interpeller l'auteur des menaces téléphoniques.

Cette situation locale s'inscrit dans un contexte belge plus large où la contestation s'organise partout en Belgique, avec plus de 55 rassemblements annoncés ce mercredi contre un projet de loi controversé. Les citoyens manifestent leur désaccord de manière multiple, reflétant une tension sociale significative qui influence également le climat politique général du pays.

Contexte politique Sammy Mahdi et stabilité

Sur le plan politique national, Sammy Mahdi s'est montré très remonté contre le MR et Vooruit avant d'aller voir le Roi pour tenter de débloquer la situation actuelle. Il a comparé la situation de la Grèce n'est pas loin, soulignant les risques potentiels d'une impasse politique prolongée sans accord rapide entre les partis.

Les leviers du roi Philippe pour débloquer la crise politique restent au cœur des discussions, comme l'explique ce politologue qui analyse les différentes stratégies possibles pour restaurer la stabilité gouvernementale. Un parti se propose pour aider le gouvernement afin de trouver un accord rapidement, montrant l'urgence de résoudre ces tensions internes au sein de la majorité.

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Conséquences économiques et réformes

L'augmentation du coût de la vie se fait sentir dans le portefeuille des ménages, avec des produits tels que l'agneau, les tomates et même le shampoing qui augmentent encore en prix. Une autre facture s'envole également, avec une augmentation estimée à 1.400 euros de plus par an pour certains foyers, créant une pression économique significative sur les consommateurs belges.

Malgré cette inflation, une bonne nouvelle pour les automobilistes a été annoncée : le prix de l'essence baisse de plusieurs centimes à la pompe, offrant un soulagement temporaire. Par ailleurs, Du changement en vue pour les demandeurs d'emploi en Wallonie : une importante réforme franchit une nouvelle étape, cherchant à adapter le marché du travail aux réalités économiques actuelles et à améliorer les perspectives d'insertion professionnelle dans la région.