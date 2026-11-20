Le Défenseur des droits de l'enfant alerte sur l'impact des mesures économiques sur les jeunes. Solayman Laqdim et le Conseil des jeunes plaidant pour une solidarité renforcée et des réformes ciblées.

Le nouveau rapport annuel du Défenseur des droits de l'enfant met en lumière un constat alarmant : les enfants subissent directement les conséquences de décisions budgétaires qui ne les concernent pas explicitement. Présenté vendredi par Solayman Laqdim devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce document souligne que le recul des solidarités institutionnelles, comme lors de la réforme des allocations de chômage ou des nouvelles politiques de logement, accentue les inégalités et touche spécifiquement les plus jeunes.

La solidarité comme investissement collectif

Solayman Laqdim a rappelé lors de cette présentation que les choix budgétaires actuels dessinent l'avenir des jeunes générations en fragilisant les liens intergénérationnels et familiaux. Lorsque ces mécanismes de protection affaiblissent, la charge retombe sur les pouvoirs locaux, les CPAS et les familles elles-mêmes, qui ne constituent pas seulement une dépense mais un investissement collectif essentiel. Le rapport insiste sur le fait que toute politique publique, y compris celle du logement, a un impact direct sur les droits des enfants.

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Mesures concrètes pour l'école et la culture

Face à la réduction des financements et à l'objectif de maîtrise budgétaire, l'institution formule des recommandations précises pour l'enseignement. Le Défenseur propose de rétablir le caractère universel de la mise à disposition des fournitures scolaires pour éviter toute discrimination, d'étendre l'accès à des repas de qualité gratuits, et de restaurer la gratuité des inscriptions pour les enfants de moins de 12 ans dans l'enseignement artistique à horaire réduit, connu sous le nom d'ESAHR.

Le mécanisme CRIA en exemple

Pour anticiper ces impacts, le rapport propose l'adoption en Belgique francophone d'un mécanisme d'évaluation de l'impact d'une législation sur les droits de l'enfant, nommé CRIA. Ce dispositif, déjà utilisé en Flandre et en Écosse, permet d'identifier les effets potentiels des réformes avant leur adoption. Solayman Laqdim a insisté sur la nécessité de prendre en compte le coût de l'inaction dans les politiques publiques pour éviter des dommages irréversibles sur les droits fondamentaux.

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La parole des jeunes et la peur sociale

Lors de la séance parlementaire, plusieurs membres du Conseil des jeunes de l'institution ont également pris la parole pour décrire leur peur face à une société où les prix explosent et la violence augmente. Ils ont témoigné d'un sentiment de division et d'isolement, plaidant pour davantage d'écoute de la part des élus. Un membre a partagé sa frustration d'avoir été renvoyé à des considérations financières lors de leurs précédentes interventions sur la santé mentale des jeunes.

Dialogue institutionnel à renforcer

Le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Benoît Dispa, a rappelé le droit des jeunes générations à participer aux décisions les concernant. Il a annoncé la construction en cours d'une structure permanente de dialogue entre les jeunes et les élus, indiquant avoir perçu l'inquiétude derrière les mouvements de rue récents. Cette initiative vise à transformer la critique en un partenariat constructif pour l'avenir des enfants.