Rapport d'expertise révèle les causes de l'accident mortel de 2022

Marc Van Lierde a publié son rapport d'expertise sur l'accident mortel de 2022, pointant du doigt la vitesse excessive et le manque de réaction du conducteur. Les détails du rapport montrent que la vitesse initiale du véhicule était de 174 km/h, bien au-dessus de la limite de 50 km/h. L'expert a également révélé que le conducteur aurait pu éviter l'accident s'il avait freiné à temps.

Marc Van Lierde a entamé son travail d'expertise le 20 mars 2022 et a remis son rapport final le 4 décembre 2023. Ce document est la synthèse de tous les travaux et analyses qu'il a réalisés.

Selon lui, la vitesse excessive est clairement à l'origine de l'accident. La vitesse initiale du véhicule était de 174 km/h, alors que la limite est fixée à 50 km/h sur place. La réaction de freinage a commencé environ à 106 mètres du point de choc. Si le conducteur avait roulé à 50 km/h, il aurait pu s'immobiliser en 30 mètres, évitant ainsi tout accident mortel.

L'expert a même effectué un essai à 140 km/h avec une BMW X5, confirmant que la vitesse était dangereuse à cet endroit. Lors des faits, la vitesse d'impact était d'environ 105 km/h. Les données de l'airbag montrent que le conducteur, Paolo Falzone, a maintenu la pédale d'accélérateur à 100 % jusqu'à 3 secondes avant l'impact, puis a commencé à décélérer sans effectuer de freinage d'urgence.

Un freinage d'urgence à 174 km/h aurait permis de réduire la vitesse d'impact à 33 km/h, évitant ainsi les conséquences tragiques. Les traces de sang sur le soubassement du véhicule et les débris sur la route indiquent que deux piétons ont été transportés dans le véhicule sur plus d'un kilomètre. L'expert a également révélé que le conducteur aurait freiné pour faire tomber Frédéric d'Andrea de son capot avant de lui rouler dessus.

Une vidéo de surveillance montre le bruit de l'impact et les hurlements des victimes, ainsi que le son des grelots de Frédéric d'Andrea tombant du capot. Après l'impact, Paolo Falzone a continué à circuler entre 38 et 54 km/h avant de s'arrêter. L'état de la BMW 530E de Paolo Falzone au moment de l'impact n'est pas en cause, selon l'expert, qui confirme que le véhicule était techniquement en ordre





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