Un rapport du centre fédéral Myria révèle des violations des droits humains au centre 127bis à Steenokkerzeel, incluant des fouilles à nu et des carences psychiatriques critiques.

Un rapport d'inspection rigoureux conduit par le Centre fédéral Myria a mis en lumière une série de violations graves des droits fondamentaux et de profondes insuffisances structurelles au sein du centre de rétention administrative 127bis situé à Steenokkerzeel. Cette installation fermée est utilisée par les autorités belges pour détenir les personnes sans titre de séjour valide en attendant leur renvoi vers leur pays d'origine.

Détails du rapport sur le centre 127bis

Le Service des Étrangers assure l'administration administrative de ces personnes, qui ne constituent pas des détenus criminels condamnés par un tribunal, mais sont retenues pour des motifs migratoires jusqu'à leur expulsion. Le rapport souligne que les conditions de vie au centre 127bis ressemblent de manière alarmante à un système carcéral traditionnel, avec la présence de barreaux et de fils de fer barbelés, ce qui va à l'encontre des standards internationaux recommandant des environnements de vie plus ordinaires.

Also read Taxe déchets Namur 2027 : Hausse de 19 euros en moyenne

La diversité des profils des personnes hébergées est vaste, allant de ceux fortement intégrés en Belgique aux individus interceptés directement aux frontières. Les durées de rétention varient considérablement, certaines personnes restant présentes pendant plusieurs mois, voire plus d'un an, dans ce contexte de précarité juridique et sociale.

Positions des parties prenantes et critiques

Ina Vandenberghe, représentante du Centre fédéral Myria, a confirmé la présence de nombreuses personnes vulnérables souffrant de troubles psychiatriques complexes ou de dépendances. Elle a dénoncé les lacunes majeures en matière de soins psychiatriques, notant l'absence d'un psychiatre sur place et le manque de temps de la psychologue disponible pour effectuer un travail clinique approfondi.

Advertisement

La direction du centre et son personnel ont accordé un accès complet à toutes les installations et informations lors de cette première inspection. Cependant, des procédures telles que les fouilles à nu systématiques à l'entrée et à la sortie, ainsi que les placements en isolement immédiat avant l'expulsion, sont qualifiées de pratiques standardisées injustifiées et potentiellement illégales lorsqu'elles sont appliquées à des individus non résistants.

Impact réel et prochaines étapes

L'impact sur la santé mentale des détenus est tragique, avec deux suicides enregistrés en moins de deux ans. Le rapport souligne que les mesures de sécurité doivent être proportionnées et évaluées individuellement, plutôt qu'appliquées de manière routinière. Cette approche est particulièrement critique pour les personnes en état de choc ou de détresse psychologique aiguë avant leur départ.

Le Centre fédéral Myria entend maintenir sa vigilance et procéder à des inspections régulières dans les autres centres de rétention ouverts. Ce rapport initial constitue une base essentielle pour réformer les pratiques actuelles et garantir le respect des normes internationales des droits de l'homme dans le traitement des migrants.

Conséquences pour la population migrante

Les recommandations formulées dans ce document s'appliqueront également aux cinq autres centres de rétention administratifs en Belgique, dont l'un a déjà fait l'objet d'une deuxième visite. Le processus continuera avec des inspections futures pour toutes les structures similaires, assurant une surveillance indépendante et constante des conditions de détention.