Rapport RTBF : Risques critiques de la mer du Nord à +2°C lors de la COP31

Un nouveau rapport de la RTBF alerte sur les dangers majeurs pour la mer du Nord belge à 2°C de réchauffement. Analyse des impacts économiques et écologiques.

La Conférence des Nations Unies sur le climat, dite COP 31, a ouvert ses portes ce lundi 9 novembre à Antalya en Turquie. Cette réunion diplomatique rassemble près de deux cents pays ainsi que des milliers de représentants pour appliquer l'accord de Paris de 2015. L'objectif principal reste de contenir le réchauffement planétaire à une hausse de 1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle. Actuellement, la Terre connaît déjà une augmentation de 1,4 °C.

Sept risques majeurs identifiés par les chercheurs

Un rapport conjoint du centre d'analyse des risques liés au changement climatique et de l'Institut des sciences naturelles a été publié. Cette étude se concentre spécifiquement sur la partie belge de la mer du Nord qui couvre un dixième du territoire national. Les experts y ont recensé sept risques majeurs affectant la biodiversité, les écosystèmes et les infrastructures critiques.

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L'analyse examine trois scénarios de réchauffement : + 2 °C, + 3 °C et + 4 °C. Ces projections permettent d'identifier les dangers qui deviennent critiques en premier lieu. À partir de + 2 °C, deux risques principaux émergent immédiatement. Le déplacement des espèces de poissons impacte directement la pêche locale.

Le second risque critique concerne les infrastructures littorales. Les ports, les ouvrages de protection et les éoliennes sont menacés par l'élévation du niveau de la mer. Cette menace est amplifiée par la force accrue des tempêtes et l'érosion côtière. Les chercheurs ont dû analyser l'effet combiné de multiples paramètres climatiques complexes.

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Impact cumulé sur l'économie et l'environnement

La mer du Nord subit déjà une forte pression due à la pollution et aux activités économiques. L'extraction de sable, le tourisme et le transport maritime agissent comme des facteurs de stress supplémentaires. Les autres risques identifiés s'aggravent considérablement si la température dépasse les + 3 °C ou les + 4 °C.

On observe ainsi la prolifération d'algues nuisibles et une dégradation rapide des écosystèmes. Des épisodes de mortalité massive touchent les espèces à coquille calcaire comme les moules. La sécurité maritime et les activités militaires font également face à des perturbations accrues.

Un autre danger persistant est le relargage de contaminants hérités du passé dans les sédiments. Ces effets en cascade pourraient avoir un impact majeur sur la société belge et son économie. Le réchauffement climatique est déjà une réalité observable sur le terrain.

Nécessité d'une coordination et d'une adaptation rapide

L'été dernier, la mer du Nord a enregistré sa plus longue vague de chaleur marine jamais observée. Cette période exceptionnelle a duré 87 jours consécutifs. Le niveau des mers a déjà augmenté de façon significative depuis les dernières décennies.

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La Belgique dispose de la garde côtière comme atout principal pour gérer ces crises. Toutefois, le rapport recommande une clarification des responsabilités entre les nombreux acteurs concernés. Il urge de mettre en place des plans d'urgence contre les tempêtes et les algues toxiques.

L'adaptation doit désormais accompagner les efforts d'atténuation du réchauffement climatique. Ces deux stratégies sont complémentaires et indissociables pour protéger le territoire national. Attendre que les risques deviennent critiques ne constitue pas une option viable pour les décideurs publics et privés.