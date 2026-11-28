Une opération policière majeure a mis fin à un rassemblement sauvage de 2 000 personnes sur l'ancien aérodrome de Oostmalle, impliquant des véhicules internationaux.

Un rassemblement clandestin d'envergure a eu lieu récemment sur l'ancien aérodrome de Oostmalle, une localité dépendant de la commune de Malle en Belgique. Cet événement non autorisé a mobilisé les forces de l'ordre de manière massive, avec la présence de patrouilles terrestres et d'un hélicoptère. Les autorités locales et la police estiment que plus de 800 véhicules, représentant environ 2 000 personnes, se sont rassemblés sur ce site stratégique.

Mobilisation policière massive

La police est arrivée sur les lieux juste avant minuit pour dissiper le groupe qui s'était formé sur l'ancien aérodrome. Les forces de l'ordre ont déployé des moyens considérables pour gérer la situation, incluant l'utilisation d'un hélicoptère pour surveiller la zone. Les agents ont pris soin de relever un maximum de numéros de plaques d'immatriculation des véhicules stationnés sur le site.

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Internationalisation du rassemblement

Les témoignages d'observateurs indiquent que les voitures présentes portaient des plaques d'immatriculation de quatre pays différents. On notait la présence de véhicules venus de Belgique, d'Allemagne, de France et des Pays-Bas. Certains participants au rassemblement portaient des cagoules lors de leurs activités sur le site de l'ancien aérodrome.

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Position du maire Sanne Van Looy

Le maire de Malle, Sanne Van Looy, représentant du parti politique N-VA, a confirmé le chiffre de 800 véhicules présents lors de cette réunion illégale. Elle a expliqué que les participants étaient descendus de leurs voitures pour allumer des feux d'artifice sur le terrain. Les autorités doivent encore déterminer l'étendue des dommages causés à l'infrastructure de l'aérodrome au cours de la journée.

Déroulement des événements et départ

Les véhicules ont commencé à quitter les lieux vers 02 heures du matin, après s'être déplacés sur le site. La police a accompagné les conducteurs pour les diriger vers les routes de sortie appropriées afin d'éviter les embouteillages. Le site, utilisé désormais par deux clubs d'aviation, sert également de cadre pour des événements publics en été comme des aéroshows.