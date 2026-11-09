Raul nommé entraîneur de l'Oviedo jusqu'en 2028

L'ancienne légende du Real Madrid, Raul Gonzalez, devient le nouvel entraîneur de l'Oviedo en deuxième division espagnole. Il signe un contrat long terme pour sa première prise de poste.

La légende du Real Madrid, Raul Gonzalez, a officialisé ce lundi son entrée dans le monde de l'encadrement technique en étant nommé entraîneur principal de l' Oviedo. Cette nomination marque un tournant significatif dans sa carrière post-joueur, puisqu'il s'agit de sa première prise de fonction à la tête d'une équipe première professionnelle. Le club espagnol, évoluant en deuxième division nationale, a confirmé cette annonce majeure avec le recrutement de l'icône du football ibérique.

Un contrat de longue durée pour Raul

Raul Gonzalez Blanco, communément connu sous le simple prénom de Raul, a signé un engagement contractuel qui s'étend jusqu'en 2028. À l'âge de 49 ans, il endosse donc les fonctions de directeur sportif et manager technique pour les prochaines années. Cette durée exceptionnelle témoigne de la confiance totale placée en lui par la direction de l'Oviedo, désireux de s'appuyer sur son expérience et son prestige pour stabiliser la formation.

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Ce poste représente une nouvelle étape cruciale pour l'ancien attaquant, qui avait précédemment dirigé les équipes de jeunes du Real Madrid. Il a notamment coaché la Castilla, l'équipe réserve des blancs, entre 2019 et 2025. Durant cette période, il a remporté la Youth League en 2020, la prestigieuse Ligue des Champions des moins de 19 ans, prouvant déjà ses capacités tactiques et son sens du management jeune.

Un palmarès légendaire au service de l'Oviedo

La carrière de joueur de Raul reste gravée dans l'histoire du football mondial. Entre 1994 et 2010, il a porté les couleurs du Real Madrid 741 fois, inscrivant 323 buts. Son bilan avec les Merengues est salué par six titres de champion d'Espagne et trois victoires en Ligue des Champions. Il a ensuite poursuivi sa progression en jouant au Schalke en Allemagne, à Al-Sadd au Qatar, puis aux New York Cosmos aux États-Unis.

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Sur le plan international, Raul a été sélectionné 102 fois avec l'équipe d'Espagne, marquant 44 buts entre 1996 et 2006. Il a détenu le record du meilleur buteur espagnol avant d'être dépassé par David Villa en 2011. Cette expertise technique et ce leadership naturel sont aujourd'hui mis au service de l'Oviedo, qui espère voir ses joueurs atteindre les mêmes standards d'excellence.

La situation actuelle de l'Oviedo en Liga2

L'arrivée de Raul intervient dans un contexte de transition pour le club asturien. L'Oviedo a annoncé ce même lundi le licenciement de son précédent entraîneur, Julian Calero. Cette décision suit une victoire en déplacement contre Cadix, remportée sur le score de 1-2 lors de la journée précédente. Le club occupe actuellement la neuvième position du classement de la deuxième division espagnole.

Avec 21 points acquis au cours des 13 premières rencontres, l'Oviedo se situe en milieu de tableau. L'objectif est maintenant de consolider cette position et d'atteindre les places de promotion. La nomination de Raul vise à apporter la stabilité nécessaire et à motiver l'effectif pour les matches restants de la saison. Les supporters attendent avec impatience la première titularisation de leur nouveau mentor, qui devrait avoir lieu lors des prochaines étapes de la compétition.