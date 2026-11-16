La chanteuse britannique Raye领ue 11 nominations aux Grammy Awards 2027. Beyoncé atteint aussi les 100 nominations. Découvrez les détails des récompenses.

La chanteuse britannique Raye a décroché un record impressionnant de onze nominations pour les Grammy Awards 2027. Cette annonce a été rendue publique par l'organisation de la cérémonie, confirmant la domination écrasante de l'artiste sur cette édition spécifique. Elle se place ainsi en tête du palmarès des nominés, devançant une multitude d'autres talents internationaux de premier plan.

Raye triomphe avec onze candidatures majeures

Raye obtient ces onze distinctions pour son album intitulé " This music may contain hope ". Ce projet discographique inclut le succès planétaire " Where is my husband! ", qui a marqué les esprits des auditeurs du monde entier. Cette performance place l'artiste britannique au sommet des nominations, illustrant l'influence croissante des artistes féminines dans l'industrie musicale mondiale actuelle.

Also read Taxe déchets Namur 2027 : Hausse de 19 euros en moyenne

Beyoncé franchit le cap symbolique des cent nominations

Parallèlement à cette réussite, Beyoncé devient la première artiste de l'histoire de la musique à atteindre la barre symbolique des cent nominations aux Grammy Awards. Pour cette édition, l'icône pop est nominée pour sa chanson " Morning Dew (Donk) ". Cette candidature s'inscrit spécifiquement dans la catégorie Best Solo R&B Performance. Cet exploit historique souligne la longévité et la pertinence constante de la carrière de Beyoncé dans le secteur musical.

Les autres artistes féminines dominent également le classement

La liste des nominés est largement dominée par des femmes, confirmant une tendance forte de l'industrie. La chanteuse espagnole Rosalía figure avec neuf nominations, se classant juste derrière Raye. Olivia Rodrigo et Phoebe Bridgers, deux chanteuses américaines, ont chacune reçu sept nominations. La Britannique Olivia Dean voit sa carrière récompensée par six candidatures pour la cérémonie qui se tiendra en février.

Advertisement

Une reconnaissance pour les légendes et la nouvelle génération

Taylor Swift reste une présence incontournable avec cinq nominations. Elle est distinguée pour son album " The Life of a Showgirl " ainsi que pour la bande originale du film " Toy Story 5 ". Bien que sa présence relative ait diminué par rapport aux années précédentes, elle conserve un poids considérable. Madonna a également reçu quatre nominations dans la catégorie électronique/dance, montrant que les artistes établis continuent de briller.

Hommages posthumes et cérémonie à Los Angeles en 2027

La catégorie country voit également de nombreuses nominations, dont trois posthumes pour Dolly Parton, décédée en août. Miranda Lambert et Ella Langley comptent chacune sept nominations. La 69e édition des Grammy Awards se déroulera le 7 février 2027 à Los Angeles. La cérémonie sera diffusée par l'American Broadcasting Company (ABC), ainsi que sur les plateformes de streaming Disney+ et Hulu. Les détails complets par catégorie sont disponibles sur les sites officiels de l'événement.