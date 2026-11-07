RBFA : La stratégie de Pierre Locht pour reconvertir les binationaux belges

Pierre Locht détaille le nouveau modèle de la RBFA avec Roy Pieters et Simon Mignolet. Suppression des U15-U16 et early scouting visent à convaincre les binationaux.

La Fédération Royale Belge de Football ( RBFA) opère une mutation structurelle majeure sous l'impulsion de son président, Pierre Locht. Pour matérialiser cette nouvelle approche, deux figures clés, Roy Pieters et Simon Mignolet, ont été positionnées au centre du dispositif technique et sportif. Ce réaménagement vise explicitement à moderniser la gestion des talents et à rehausser l'attractivité des équipes nationales jeunes, particulièrement auprès des joueurs binationaux.

Nouvelle organisation pilotée par Pieters et Mignolet

Roy Pieters, nommé Head of Talent, apporte une expérience consolidée ayant couvert la Belgique, la Chine et le Maroc. Sa mission principale réside dans l'identification précoce des joueurs prometteurs. Parallèlement, Simon Mignolet, en tant que Technical Manager, supervise l'ensemble des équipes nationales du pays. Cette double compétence crée une synergie directe entre la détection et la supervision technique, unissant les forces vives de la fédération autour d'une vision commune.

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Pierre Locht souligne que ces deux responsables rencontrent les familles des jeunes joueurs dès leur plus jeune âge. L'objectif est de présenter le projet national de manière cohérente et transparente. Il précise que la fédération s'inspire notamment des méthodes éprouvées par des entités comme la Fédération marocaine. Cette proximité permet d'expliquer les méthodes de travail sans vendre du rêve, mais en offrant une vision réaliste et exigeante.

Précoce intégration via le Pre-Passway U17

L'un des piliers stratégiques de la RBFA repose sur l'intervention très précoce dans la carrière des athlètes. L'entité a ainsi créé le dispositif Pre-Passway U17, permettant d'intégrer les joueurs dans le projet national dès l'âge de quinze ans. Cette étape cruciale permet aux jeunes et à leurs parents de comprendre le parcours attendu, à condition bien sûr que leur évolution au sein de leur club respecte un dynamisme favorable.

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Pierre Locht met en avant l'environnement de formation belge, qualifié de l'un des meilleurs d'Europe. La taille réduite du pays offre un avantage structurel unique : les meilleurs talents peuvent affronter leurs pairs de haut niveau très tôt dans leur développement. Cette exigence sportive s'allie à un suivi scolaire rigoureux au sein des clubs. La fédération compte sur cette force combinée pour convaincre les joueurs et leurs familles de s'engager durablement dans le système national.

Abandon des catégories U15 et U16

La décision de supprimer les équipes nationales U15 et U16 a provoqué des réactions, y compris au sein de la structure. Pierre Locht justifie cette mesure par l'absence de valeur ajoutée sportive. Ces catégories organisaient uniquement des matchs amicaux, générant de longs voyages, des absences scolaires prolongées et un risque accru de blessures. Il questionne la pertinence de ces déplacements pour des joueurs bien intégrés dans leurs clubs respectifs.

Les budgets économisés grâce à cette suppression ont été réinvestis dans un suivi renforcé par la data. La collaboration avec les clubs s'est également intensifiée, permettant un échange constant de données sur les entraînements hebdomadaires. Les joueurs identifiés reçoivent régulièrement des rapports de la fédération. Cette transparence garantit que chaque talent aware de son suivi et de son intégration dans le pipeline national, même sans compétition officielle à ce stade.

Attractivité et représentativité pour les binationaux

La fédération reconnaît que la représentativité au sein de ses instances est un levier d'attractivité essentiel pour les joueurs binationaux. Pierre Locht cite la nomination récente de Joachim Mununga comme coach des U17 comme un exemple de cette évolution. Il insiste sur le fait que ces recrutements résultent d'un processus de sélection rigoureux. La qualité professionnelle prime sur les considérations symboliques.

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Pierre Locht admet que cette stratégie comporte des risques potentiels liés à la problématique des binationaux. Cependant, la fédération considère que la logique de représentativité doit s'appliquer avec cohérence. Un bilan complet sera réalisé dans cinq ans pour évaluer l'efficacité de cette nouvelle politique. L'ambition est de démontrer que la Belgique offre un cadre de travail optimal, alliant excellence sportive et respect du parcours individuel.