Le RC Lens subit une cuisante défaite 1-9 face au club de Côme en Ligue des Champions. Cette historique et record défaite française est due à la supériorité totale de Côme au stade Bollaert.

Le club français RC Lens a subi une humiliation sans précédent lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Mercredi, les Sang et Or ont encaissé un score historique de 1-9 contre le club italien Côme au stade Bollaert. Cette victoire écrasante de Côme représente la plus lourde défaite jamais enregistrée par un club français dans la compétition continentale.

Un naufrage total du RC Lens

Le match a débuté par un blitz offensif de Côme dès la septième minute, marqué par Anastasios Douvikas. Le rythme effréné s'est maintenu tout au long de la première période, avec un deuxième but de Douvikas à la trente-deuxième minute. Nico Paz a ensuite augmenté l'écart à la quarantième minute. Les Belges étaient complètement dépassés techniquement et physiquement par une équipe de Côme qui dominait clairement chaque phase de jeu.

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La seconde période n'a apporté aucun sursaut pour le RC Lens. Anastasios Douvikas a signé son troisième but à la cinquante-septième minute, confirmant sa forme exceptionnelle. Lucas Da Cunha et Marc-Olivier Kempf ont ajouté deux buts supplémentaires à la cinquantième-troisième minute. Mattia Liberali a porté le score à 8-0 à la soixante-deuxième minute, rendant toute remontée mathématiquement impossible pour l'équipe locale.

La soirée cauchemardesque de Thorgan Hazard

Thorgan Hazard, pourtant jugé correct par les observateurs, a vécu une soirée particulièrement cauchemardesque. Le milieu de terrain belge a été impuissant face à la pressing intense de Côme. Martin Baturina a porté le score final à 9-0 à la soixante-neuvième minute. Le seul point d'honneur pour le RC Lens est venu plus tard, avec un but marqué par Ruben Aguilar à la soixante-cinquième minute.

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Matteo Papaccioli a ajouté un dernier but à la quatre-vingt-douzième minute de jeu. Ce résultat constitue le troisième revers consécutif du RC Lens dans cette édition de la Ligue des Champions. La performance globale de l'équipe a été jugée très insuffisante face à la rigueur tactique et à l'efficacité clinique de ses adversaires italiens.

Impacts et conséquences pour les Belges

Cette défaite massive a un impact direct sur la qualification et le moral des joueurs belges engagés. Plusieurs joueurs, dont Thorgan Hazard, ont connu une soirée difficile qui pourrait affecter leur confiance. La crise sportive s'ajoute aux tensions existantes au sein du club après trois défaites consécutives.

Le club doit désormais revoir rapidement sa stratégie pour les prochains matchs. La marge d'erreur est quasi nulle pour les Sang et Or qui devront redresser la barre face à des adversaires redoutables. La presse sportive belge analysera sans doute longuement ces erreurs défensives majeures.

L'historique de cette défaite record

En tant que plus large victoire d'un club italien sur un club français, ce 1-9 marque un jalon important. Les statistiques de la Ligue des Champions seront modifiées pour inclure cette performance exceptionnelle de Côme. Les experts soulignent la capacité d'Anastasios Douvikas à avoir seul inscrit trois buts contre un défenseur aussi expérimenté que celui du RC Lens.

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La direction du RC Lens devra probablement faire un point transparent avec les supporters. La situation nécessite une réponse immédiate pour éviter une dégringolade supplémentaire en classement. La suite de la compétition s'annonce décisive pour la survie du club dans la phase de ligue.