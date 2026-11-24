Le Real Madrid renverse le PSV Eindhoven 5-1 lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Avec cette victoire, le club espagnol prend la tête du classement.

Le Real Madrid a confirmé sa domination initiale en remportant une victoire éclatante de 5 buts à 1 face au PSV Eindhoven, marquant une étape décisive de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Cette performance offensive, obtenue ce mardi soir, permet aux Merengues de s'emparer de la première place du classement provisoire avec un capital de 15 points accumulés après cinq journées sans défaite.

Un renversement total par José Mourinho

La rencontre a débuté sur les chapeaux de roue pour les visiteurs du Real Madrid, contraints de subir la pression du PSV Eindhoven mené par Noah Fernandez. La première période a été marquée par une erreur défensive fatale, puisque Ivan Perisic a réussi à tromper le gardien Thibaut Courtois sur penalty dès la 32e minute, offrant ainsi l'avantage aux Néerlandais au score de 1-0.

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À la pause, les hommes de José Mourinho apparaissaient en difficulté, confrontés à un retard sur le scoreboard qui semblait compromettre leur dynamique. Cependant, le retour des vestiaires a provoqué un changement radical de scénario, les Espagnols inversant complètement la tendance pour dominer la seconde mi-temps de manière écrasante.

Brillances de Mbappé et Bellingham

Federico Valverde a été le premier à réagir après la reprise, marquant le but égalisateur en 50e minute pour remettre le Real Madrid sur les rails et effacer le handicap initial inscrit par son adversaire. La pression a ensuite augmenté pour le PSV, permettant à Jude Bellingham d'inscrire le deuxième but des Madrilènes en 60e minute, validant ainsi le virage stratégique opéré par l'entraîneur.

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Kylian Mbappé a ensuite imposé son autorité sur le terrain en signant un doublé impressionnant, concrétisant ses efforts en 64e minute puis en 84e minute, démontrant une efficacité létale devant les cages adverses. Cette double réussite a définitivement scellé le sort de la rencontre, éloignant toute illusion de retour du PSV Eindhoven.

La suprématie espagnole confortée

Vinicius Junior a clôturé le festival offensif en 87e minute, portant le score final à 5-1 et illustrant la supériorité technique et physique de l'effectif madrilène sur l'ensemble de la partie. Cette victoire nette consolide la position de leader du Real Madrid, qui affiche désormais un record de cinq victoires en cinq matchs disputés dans cette compétition majeure.

Pour le PSV Eindhoven, ce résultat constitue un revers douloureux qui les maintient à une distance significative du leader du classement, les bloquant à quatre unités au tableau de bord. Cette différence de performance entre les deux formations met en lumière l'expérience et la profondeur de banc du club espagnol face à une équipe encore en quête de régularité.