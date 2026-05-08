Real Madrid infligé une amende à Valverde et Tchouaméni après altercation entraînant blessure de l'Uruguayen

Le Real Madrid a infligé une amende de 500.000 euros à Federico Valverde et à Aurélien Tchouaméni, après une altercation entre les deux joueurs ayant causé la blessure de l'Uruguayen.

Le Real Madrid a infligé une amende de 500.000 euros à Federico Valverde et à Aurélien Tchouaméni, après une altercation entre les deux joueurs ayant causé la blessure de l'Uruguayen, a annoncé le club vendredi.

Au deux jours du Clasico contre Barcelone, le club n'a pas infligé de sanctions sportives aux deux joueurs, cette amende clôturant ainsi la procédure interne engagée contre eux, précise le Real dans son communiqué.

'Les joueurs ont exprimé leurs sincères regrets et se sont mutuellement excusés', ajoute le club. L'Urugayen forfait Si Tchouaméni a participé à l'entraînement vendredi, Valverde est lui forfait pour le Clasico, et doit 'rester au repos entre 10 et 14 jours' en raison d'un 'traumatisme crânien', a indiqué le club madrilène jeudi soir. L'altercation est survenue jeudi. D'après les médias espagnols, un premier différend avait déjà eu lieu la veille.

Le lendemain, Valverde aurait refusé de serrer la main de Tchouaméni et aurait commis une faute sur le milieu de terrain français. Les deux joueurs auraient ensuite poursuivi leur altercation dans le vestiaire, où l'Uruguayen a été blessé. Le capitaine madrilène souffre d'un traumatisme crânien et devra rester au repos entre 10 et 14 jours.

Éliminé en quarts de finale de la Ligue des Champions et loin du FC Barcelone, le club madrilène pourrait finir la saison sans trophée majeur pour la deuxième année consécutive. Le Real pourrait même voir son rival être sacré dimanche lors du 'Clasico': le Barça pourra valider son titre s'il ne perd pa





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