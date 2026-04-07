Real Madrid vs Bayern Munich: Le choc des titans en Ligue des Champions

Le Real Madrid et le Bayern Munich s'affrontent dans une affiche de légende en Ligue des Champions. Un match riche en histoire et en enjeux, à suivre en direct sur RTL Club et RTL play.

Suivez la rencontre en direct sur RTL Club et RTL play dès 20h10. UEFA Champions League Real Madrid vs Bayern Munich . A VENIR Real Madrid Domicile 0–0 Phase à élimination directe Bayern Munich Extérieur Buteurs Événements. Les compositions Real Madrid : Lunin, Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Vinicius, Mbappé, Arda Güler Bayern Munich : Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane.

L’avant match Real-Bayern, c’est beaucoup de souvenirs, bien sûr, et une rivalité qui a marqué la dernière décennie, façonnée par les plus grands, de Cristiano Ronaldo à Robert Lewandowski... jusqu’au héros inattendu de la dernière demi-finale en 2024, Joselu. Ce n’est pas un simple match, c’est l’affiche la plus jouée dans l’histoire de la Ligue des champions: 28 fois, jusqu’ici. C’est le summum, le meilleur des matchs, une finale avant l’heure, lançait avant la rencontre l’ex-légende Karl-Heinz Rummenigge au quotidien AS. C’est aussi un duel qui a souvent penché en faveur du Roi d’Europe, et ses 15 trophées record. Depuis 2012, le Bayern, sextuple vainqueur, a été systématiquement éliminé face au géant espagnol. Même lorsqu’il paraissait supérieur sur le papier, comme il semble l’être avant cette 29e confrontation. L’heure est donc à la prudence pour les Bavarois, pourtant considérés comme favoris pour la victoire finale et encore en lice pour un triplé, avec une large avance en tête de Bundesliga et une demi-finale de Coupe à jouer. La tension est palpable, l'excitation est à son comble. Le Real Madrid et le Bayern Munich se retrouvent face à face pour une nouvelle bataille épique en Ligue des Champions. Ce match, bien plus qu'une simple rencontre, est une véritable institution, une affiche mythique qui a forgé l'histoire du football européen. Les deux géants s'affrontent pour une place en finale, promettant un spectacle inoubliable pour les fans du monde entier. Les enjeux sont énormes, les deux équipes étant avides de gloire et de reconnaissance. Les joueurs sont prêts à tout donner, portés par l'envie de remporter ce duel prestigieux et de s'approcher du titre tant convoité. Le Real Madrid, avec son palmarès impressionnant et son expérience en Ligue des Champions, tentera de dominer son adversaire dès le coup d'envoi. Le Bayern Munich, quant à lui, compte bien utiliser sa force de frappe offensive pour mettre à mal la défense madrilène. Les tactiques, les stratégies et les individualités feront la différence dans cette confrontation de haut niveau. Les supporters des deux camps retiennent leur souffle, espérant assister à un match mémorable. Les enjeux sportifs sont considérables, mais l'importance de ce match dépasse le simple cadre du football. C'est une question de fierté, de prestige et de tradition. Les joueurs et les entraîneurs sont conscients de l'ampleur de l'événement et se préparent à livrer une bataille acharnée sur le terrain. Les supporters sont impatients de voir leurs équipes se mesurer et d'assister à un spectacle de haut vol. Cette rencontre promet d'être pleine de rebondissements, d'émotions et de moments de grâce. Que le meilleur gagne ! Les joueurs sont prêts à tout donner, portés par l'envie de remporter ce duel prestigieux et de s'approcher du titre tant convoité. Le Real Madrid, avec son palmarès impressionnant et son expérience en Ligue des Champions, tentera de dominer son adversaire dès le coup d'envoi. Le Bayern Munich, quant à lui, compte bien utiliser sa force de frappe offensive pour mettre à mal la défense madrilène. Les tactiques, les stratégies et les individualités feront la différence dans cette confrontation de haut niveau. Le match s'annonce passionnant, avec des joueurs de classe mondiale des deux côtés du terrain. Le Real Madrid, fort de son expérience et de son histoire, cherchera à imposer son jeu et à dicter le rythme de la rencontre. Le Bayern Munich, avec sa puissance offensive et son collectif bien huilé, ne se laissera pas faire et tentera de prendre l'avantage dès les premières minutes. Les supporters des deux équipes seront certainement nombreux à soutenir leurs joueurs, créant une ambiance électrique et une atmosphère de fête dans les tribunes. Les commentateurs sportifs seront également présents pour analyser les actions, les tactiques et les moments clés du match. Ils apporteront leur expertise et leur passion pour rendre compte de l'intensité et de l'émotion de cette rencontre. Ce match est une occasion unique de voir s'affronter deux des meilleures équipes de football au monde. Les amateurs de football ne manqueront certainement pas ce rendez-vous exceptionnel, qui promet du spectacle, de l'adrénaline et des moments inoubliables.





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