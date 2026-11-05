Rebecca F. Kuang présente son nouveau livre à Antwerpen

L'auteure chinoise-américaine Rebecca F. Kuang se produit à la Bourla d'Anvers pour son roman sur Taïwan. Découvrez les enjeux et réactions.

L'auteure chinoise-américaine Rebecca F. Kuang, âgée de seulement 30 ans, a fait sa première apparition sur le sol belge lors du festival littéraire international Crossing Border, qui s'est tenu à la Bourla à Anvers. Connaissant un succès planétaire avec des œuvres comme Yellowface et Babel, la romancière a affronté une salle comble de centaines de fans impatients de découvrir son dernier ouvrage, intitulé en néerlandais Mijn zomer in Taipei.

Un parcours académique et littéraire impressionnant

La trajectoire de Rebecca F. Kuang est sans précédent pour une telle jeune âge. Elle a déjà publié sept livres couvrant quatre genres littéraires différents, totalisant des ventes de millions d'exemples à l'échelle mondiale et accumulant de nombreuses distinctions littéraires majeures. En parallèle de sa carrière d'écrivain, elle poursuit actuellement des recherches doctorales à l'université Yale aux États-Unis, avec une spécialisation en langue et littérature d'Asie de l'Est, après avoir étudié aux prestigieuses universités d'Oxford et de Cambridge au Royaume-Uni.

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Mythes sur l'inspiration personnelle du roman

Son nouveau roman, Taipei Story, suit les aventures de Lily, une étudiante de première année qui part pour un été à Taïwan dans le but de suivre un cours intensif de langue et de se connecter à sa culture ancestrale. Le récit devient poignant lorsque le grand-père de Lily décède avant qu'elle n'ait pu lui poser toutes ses questions, déclenchant ainsi un processus de deuil complexe et une introspection sur son identité. L'éditeur a présenté l'œuvre comme étant le livre le plus personnel de l'autrice, s'appuyant sur le fait que Rebecca F. Kuang a elle-même suivi un cours similaire en 2023 et a perdu son propre grand-père durant cette même période.

L'auteure a toutefois fermement rejeté cette équation directe entre sa vie et celle de sa protagoniste. Elle a expliqué que cette association relève principalement de stratégies marketing, affirmant que tous ses livres sont personnels car ils découlent de frustrations ou de problèmes qui nécessitent d'être écrits. Elle a souligné que ses propres expériences avaient eu lieu lorsqu'elle avait 20 ans, offrant donc une perspective différente de celle de Lily, qui traverse une phase de vie distincte. De plus, contrairement à son personnage, Rebecca F. Kuang a eu la possibilité de poser des questions à son grand-père et de connaître son histoire familiale.

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Réactions du public et enjeux identitaires

Le public présent à Anvers a exprimé une connexion émotionnelle forte avec le récit. Godspraise, une lectrice de 31 ans, s'est reconnue dans l'expérience de Lily, expliquant qu'on peut également faire son deuil de l'opportunité manquée de bâtir une relation avec un être cher, une situation qu'elle a vécue avec sa propre grand-mère. Marc, un lecteur de plus de soixante ans, a révélé que c'était sa première découverte de l'auteure, motivé par un désir de voyager à nouveau en Asie et intéressé par le contexte taïwanais du livre, notant la présence notable de jeunes gens dans l'assistance.

La présence de Kuang à la Bourla a également permis de revisiter les débats soulevés par son thriller satirique Yellowface, publié en 2023. Ce roman explore la question de la propriété narrative à travers l'histoire de June, une auteure blanche américaine dont le premier roman échoue, qui dérobe le manuscrit d'une auteure sino-américaine à succès après son décès et s'approprie son identité littéraire. L'auteure a rappelé que l'un des objectifs fondamentaux du récit est d'inciter les lecteurs à développer de l'empathie pour des réalités extérieures à leur propre expérience.

Interview et perspectives pour l'avenir

Pendant la soirée, Mia You, docteure en littérature moderne et contemporaine, a animé un entretien avec Rebecca F. Kuang, la décrivant comme l'une des autrices les plus performantes de sa génération. Les deux femmes ont discuté des nuances entre fiction et autobiographie, ainsi que de la manière dont les auteurs peuvent explorer des identités qui ne sont pas les leurs tout en restant fidèles à leur propre vérité émotionnelle.

Cet événement marque une étape importante dans la reconnaissance de Kuang en Belgique, où elle est désormais établie comme une voix incontournable de la littérature contemporaine. Le festival Crossing Border, après plusieurs éditions à La Haye, a choisi Anvers pour poursuivre sa promotion d'échanges culturels internationaux, offrant à un large public la possibilité d'engager un dialogue direct avec une plume qui interroge les frontières culturelles et historiques.