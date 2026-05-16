Recherche de l'homme disparu depuis six mois en Flandre

La police fédérale a lancé une importante opération de recherche pour retrouver un homme de 56 ans disparu depuis plus de six mois en Flandre. Environ 130 personnes sont mobilisées pour la recherche.

La protection civile et de nombreux policiers sont à la recherche d'un homme âgé de 56 ans en Flandre . Il a disparu il y a plus de six mois.

Une importante opération de recherche est en cours ce samedi le long de l'E34, entre Turnhout et la sortie d'Arendonk (province d'Anvers), a confirmé la cellule personnes disparues de la police fédérale. Environ 130 personnes sont mobilisées pour retrouver un homme disparu depuis sept mois à Harelbeke, en Flandre occidentale. L'opération a été lancée à la demande de la police judiciaire fédérale.

"Comme il s'agit d'un homme de 56 ans, porté disparu depuis plus de six mois, la Protection civile et différents services de police sont à la recherche de cet homme. Les recherches devraient se poursuivre toute la journée.





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