Recherche pour un disparu sans laisser de traces en 2010 : les dernières nouvelles

Une nouvelle opération de recherche a été menée dans une forêt de Balen (province d'Anvers) pour retrouver le corps d'un disparu sans laisser de traces à l'été 2010. Les recherches se sont rapidement orientées vers la thèse de l'assassinat, même si le corps n'a jamais été retrouvé. Trois suspects ont été arrêtés en février dernier, mais le compagnon de la victime nie l'accusation. Les bénévoles et les autorités continuent de mener des recherches pour retrouver les dernières traces de Heidi De Schepper.

Cette nouvelle opération de recherche s'est déroulée dimanche dans une forêt de Balen (province d'Anvers), où l'un des disparus sans laisser de traces à l'été 2010, mais n'a jamais été signalée comme disparue.

Ce n'est qu'en 2024 qu'une enquête a été ouverte. Celle-ci s'est rapidement orientée vers la thèse de l'assassinat, même si le corps de la victime n'a jamais été retrouvé.

En février de l'année dernière, trois suspects ont été arrêtés : le compagnon de Heidi De Schepper à l'époque, Nick M., et deux de ses connaissances, Michael D. et Nick G. Ce dernier a rapidement avoué avoir commis l'assassinat, selon lui, sur ordre de Nick M. Le compagnon de la victime nie cependant cette accusation. La participation de Michael D. se limiterait de son côté à avoir aidé à enterrer le corps de la victime.

Une dizaine d'opérations de recherche ont déjà été menées par les bénévoles. Ces derniers n'entendent cependant pas en rester là. Je suis convaincu que le corps se trouve dans un rayon de deux kilomètres autour de l'endroit où la femme vivait autrefois. Ces dernières années, plusieurs opérations ont également été menées par la police et le parquet pour retrouver le corps de Heidi De Schepper, sans succès.

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