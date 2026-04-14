Recherches infructueuses après la découverte d'un objet flottant suspect dans le canal de Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles ont interrompu les recherches après avoir exploré le canal suite au signalement d'un objet flottant qui pourrait être une dépouille. Les opérations, qui ont débuté vers 14h30, ont impliqué des plongeurs, un sonar et un drone, mais n'ont rien donné.

Des événements troublants se sont déroulés aujourd'hui le long du canal de Bruxelles, plus précisément au niveau du Petit-Château . L'alerte a été donnée par des citoyens via le bouton orange Alertez-nous, signalant une présence inhabituelle des services de secours. Des témoins oculaires ont rapporté la présence active des pompiers, de la police et de plongeurs sur les lieux. Leur mission : la recherche d'un corps potentiellement immergé dans les eaux du canal. L'inquiétude était palpable alors que les informations commençaient à circuler, alimentant une atmosphère d'attente et d'incertitude. L'intervention rapide des autorités laissait présager une situation sérieuse, nécessitant une réponse immédiate et coordonnée. Les détails émergents suggéraient une possible tragédie, poussant les équipes de secours à intensifier leurs efforts pour éclaircir les circonstances et apporter les réponses nécessaires.

Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, a confirmé l'engagement des équipes de recherche. Il a expliqué que les opérations avaient débuté aux alentours de 14h30, suite au signalement d'un objet flottant suspect, dont la nature laissait présumer le pire. L'objet en question a malheureusement coulé après le passage d'une péniche, compliquant davantage les opérations de recherche. Les plongeurs des pompiers, accompagnés d'un bateau équipé d'un sonar, ont été déployés pour explorer les profondeurs du canal. La Capitainerie a également mobilisé son propre navire pour contribuer aux recherches. Parallèlement, la police a établi un périmètre de sécurité afin de faciliter le travail des équipes et de préserver les preuves éventuelles. Un drone a également été utilisé pour effectuer des relevés aériens et faciliter la recherche de l'objet immergé. La situation a entraîné une interruption temporaire de la navigation sur le canal, qui a duré environ deux heures. Le trafic aux alentours a également subi des perturbations, notamment sur la ligne de tram 51, affectant ainsi les déplacements des habitants de la capitale. Fort heureusement, la circulation a pu reprendre progressivement.

Malgré les efforts déployés, les recherches menées jusqu'à 16h30 sont restées vaines, ne permettant pas de localiser l'objet suspect. Face à cette absence de résultats, les pompiers bruxellois ont tenté une ultime manœuvre, demandant le passage d'une péniche. L'objectif était de provoquer des remous grâce à l'hélice de l'embarcation, dans l'espoir que l'objet, s'il s'agissait bien d'une dépouille, remonte à la surface. Cependant, cette tentative n'a pas non plus porté ses fruits. Finalement, les recherches ont été arrêtées, laissant place à une certaine frustration et une inquiétude persistante. Selon Walter Derieuw, les éléments recueillis, notamment une vidéo d'un riverain, suggèrent avec une probabilité de 99% qu'il s'agissait bel et bien d'une dépouille mortelle. L'annonce de l'arrêt des recherches soulève de nombreuses questions et ouvre la voie à d'éventuelles investigations complémentaires afin d'élucider les circonstances de cet événement et de déterminer l'identité de la victime, si une victime il y a





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