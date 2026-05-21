Recommandations pour le transport des vélos en train

L'Assemblée nationale a approuvé une résolution qui recommande aux voyageurs de transporter gratuitement leurs vélos dans les trains. La résolution demande également à la gouvernement d'introduire un billet combiné pour tous les modes de transport en commun.

L'Assemblée nationale souhaite que les voyageurs puissent transporter gratuitement leur vélo dans les trains à l'avenir. Une résolution du parti Vooruit a été approuvée sans opposition.

La proposition demande également à la gouvernement d'introduire un billet combiné pour tous les modes de transport en commun. Les voyageurs qui emportent leur vélo dans les trains doivent actuellement payer un supplément : 3 euros pendant les heures de pointe et le week-end, et 5 euros en heures de pointe. Malgré cela, on le fait de plus en plus.

Selon la société de transport ferroviaire NMBS, plus de 550 000 voyageurs ont emmené leur vélo en 2025, une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Si l'on en croit Oskar Seuntjens, le leader de la fractieleider de Vooruit, ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Il demande donc l'abrogation du billet pour le vélo.

De plus, il souhaite voir l'aménagement de plus de places de stationnement dans les trains, des points de sécurité pour les vélos et des points de récupération des vélos aux stations. Ces propositions sont contenues dans une résolution qui obtient maintenant le feu vert de l'Assemblée. La résolution demande également à la gouvernement de travailler sur un billet combiné : un billet valable pour le train, le tram et le bus.

La société de transport ferroviaire NMBS a déjà signalé que les vélos plooifietsen peuvent être transportés gratuitement dans les trains. Depuis octobre, le billet pour le vélo en heures de pointe a également été réduit en prix. Que se passe-t-il avec la construction de logements sociaux à Anderlecht ? Et quelle est la fonction du président ? Pano a enquêté pour VRT NWS.





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Train Vélo Transport Billet Combiné Gratuit NMBS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebola : près de 400 Belges dans les zones touchées, voici les recommandations des Affaires étrangèresEnviron une centaine de Belges se trouvent actuellement dans les zones touchées par l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo et moins de 300 en Ouganda, selon le SPF Affaires étrangères.

Read more »

A Chênée ce grand terrain vague deviendra un parcOuvrir un espace anciennement muré Un parc, une passerelle pour les vélos et les piétons, des berges naturelles, un quai...

Read more »

Collectif enseignants proteste devant l'Institut Notre-Dame de Bruxelles pour dénoncer les coupes budgétaires et leur manque de respectUn groupe d'enseignants s'est réuni devant l'Institut Notre-Dame situé sur la Nationale 5, le long de laquelle l'école est établie, pour montrer leurs panneaux aux automobilistes avec des inscriptions telles que 'Faites du bruit pour les profs' et 'À fond sur le klaxon'. Ils profitent des feux rouges pour distribuer des tracts. Des enseignants du même institut ont déposé un préavis de grève pour le 27 mai, avant le vote de la semaine prochaine sur les différentes coupes budgétaires.

Read more »

Anders renvoie le texte pour une deuxième lecture en commission des Affaires socialesVincent Van Quickenborne (Anders) a réussi à rallier les 50 députés d'opposition nécessaires pour ce renvoi en commission du vaste texte qui traduit les mesures concrètes du budget 2026.

Read more »