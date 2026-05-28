Reconnu coupable de tentative d'attentat lors d'un concert de Taylor Swift à Vienne

Un jeunes homme de 21 ans a été reconnu coupable d'avoir planifié une attaque lors d'un concert de Taylor Swift à Vienne en 2024. Il avait plaidé coupable et risque une peine de jusqu'à vingt ans de prison pour terrorisme.

Le jeune homme de 21 ans qui a tenté de perpétrer un attentat lors d'un concert de la chanteuse américaine Taylor Swift à Vienne en 2024 a été reconnu coupable.

La peine sera déterminée ultérieurement. Le jury d'un tribunal de Vienne a statué que Beran A., un Autrichien d'origine macédonienne du Nord, avait effectivement planifié un attentat. Le jeune homme avait également plaidé coupable lors du procès.

En outre, le jury a jugé que l'homme était impliqué dans la formation d'une cellule terroriste. Il risque une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Selon l'enquête, Beran A. souhaitait en août 2024 foncer en voiture sur les fans attendant devant le stade Ernst-Happel et tuer des gens avec des explosifs et des armes blanches. Il a été arrêté peu avant le concert, après un renseignement de la CIA, l'agence de renseignement américaine.

Pour la tournée 'Eras' de Taylor Swift, trois concerts étaient prévus à Vienne. Les représentations ont été annulées par les autorités autrichiennes un jour avant le premier spectacle. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir quelles sources apparaissent en premier lors de leurs recherches. Ainsi, vous ne manquerez plus les dernières nouvelles de VRT NWS





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