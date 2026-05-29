Reconstruction du meurtre d'un travailleur social à Gand : le suspect garde le silence

Une reconstruction judiciaire a lieu aujourd'hui à Gand pour élucider le meurtre d'Erik Boone, un employé du CPAS tué lors d'une visite à domicile. Le suspect, un homme d'origine syrienne, reste muet sur ses motivations. Les parents de la victime, absents, suivent l'affaire via leur avocat.

À Gand , une reconstruction judiciaire a lieu aujourd'hui pour faire la lumière sur le meurtre d'un employé du CPAS , survenu l'été dernier. La victime, Erik Boone, un travailleur social de 56 ans, a été assassinée lors d'une visite à domicile.

Le suspect, un homme d'origine syrienne âgé de 38 ans, a été arrêté peu après les faits pour meurtre, mais il a jusqu'à présent gardé le silence sur ses motivations. La reconstruction, qui débute à 9h30, se déroule sur les lieux du crime, dans la rue Kikvorsstraat à Gand. Les parents de la victime ne seront pas présents; ils sont représentés par leur avocat, Jef Vermassen. Ce dernier a déclaré : "Ils m'ont demandé de leur faire un rapport après.

Venir eux-mêmes serait trop lourd. Leurs attentes pour aujourd'hui sont donc modérées. Ils n'attendent pas cela avec impatience, mais ils veulent savoir ce qui s'est passé. Espérons que le suspect dise la vérité.

" Selon Vermassen, ce sera une journée difficile pour les parents et les proches : "Lors d'une telle reconstruction, le suspect est censé donner sa version des faits, expliquer ce qui s'est passé, comment et pourquoi. Cela peut être dur. Les parents ont donc peur de ce qu'ils vont apprendre.

" Le meurtre a eu lieu dans un appartement social de la Kikvorsstraat à Nieuw Gent. Erik Boone, originaire de Wetteren, effectuait des visites à domicile pour le CPAS. Vers 19h45, le CPAS a alerté la police car le travailleur social ne s'était pas présenté à sa deuxième visite. Sur le lieu de la dernière visite, dans la Kikvorsstraat, la police a découvert le corps de la victime.

Le résident n'était pas sur place, mais après une recherche, il a été arrêté dans le quartier de la Brugse Poort à Gand. L'homme, alors âgé de 38 ans, a été interrogé puis déféré devant le juge d'instruction, qui l'a placé en détention pour meurtre. Il s'agit d'un homme de nationalité syrienne vivant en Belgique depuis plusieurs années. Il n'avait pas de casier judiciaire, mais avait des antécédents psychiatriques.

Le juge d'instruction a désigné un collège d'experts pour évaluer son état mental au moment des faits et après. Selon l'enquête, l'homme serait responsable de ses actes, mais la chambre du conseil de Gand doit encore décider s'il sera jugé ou interné. Le meurtre d'Erik Boone a provoqué une vague d'indignation dans tout le pays l'année dernière.

À Gand, mais aussi dans d'autres villes et communes, les travailleurs sociaux ont observé un moment de silence et ont réclamé une meilleure protection. Ce drame a mis en lumière les risques auxquels sont exposés les assistants sociaux lors de leurs visites à domicile. La reconstruction d'aujourd'hui vise à établir les faits précis, en espérant que le suspect fournira enfin des explications. La famille attend des réponses, mais redoute également la cruauté des détails.

L'avocat Vermassen a souligné que les parents sont "effrayés" de ce qu'ils pourraient apprendre. L'issue de cette procédure déterminera si l'affaire sera portée devant un tribunal ou si le suspect sera interné dans un établissement psychiatrique. En attendant, la communauté des travailleurs sociaux reste en deuil et appelle à des mesures de sécurité renforcées





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