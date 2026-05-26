Niels Spaenjers, météorologue amateur, signale une hausse rapide des températures à Zoersel, approchant un record du 26 mai, avec des orages fréquents dans le Kempen et une communauté active de passionnés.

Dans la commune de Zoersel , les thermomètres continuent de grimper, approchant un nouveau record de chaleur pour le 26 mai. Cette information provient de Niels Spaenjers, un passionné de météo rologie amateur qui exploite son propre poste météo local et diffuse les relevés sur Internet.

Selon lui, les orages les plus intenses de la région du Kempen se manifestent régulièrement, ce qui suscite un vif intérêt parmi ses nombreux abonnés.

"Saviez‑vous que les orages les plus violents se produisent souvent ici, dans le Kempen ? " explique-t-il, ajoutant que les photos partagées par la communauté illustrent parfaitement la violence des phénomènes atmosphériques observés. Niels Spaenjers travaille quotidiennement pour les hôpitaux ZAS, mais consacre également beaucoup de temps à son station météo, qu'il a développée depuis 2012. Son installation comprend un anémomètre, un thermomètre, une pluviomètre et même une petite cabane pour les instruments.

Au fil des années, ce dispositif modestement financé en partie par ses grands‑parents s'est transformé en une véritable plateforme communautaire.

"Mes suiveurs m'envoient des clichés de paysages, que j'intègre à mes bulletins météo. Au départ, je ne couvrais que Zoersel ; aujourd'hui, je diffuse des données pour toute la province et même pour la majeure partie de la Flandre", déclare-t-il avec enthousiasme. Les relevés récents montrent une élévation rapide de la température : en l'espace d'une heure, le mercure est passé de 28 à plus de 30 degrés Celsius.

Cette hausse s'inscrit dans un contexte de sécheresse caractéristique du Kempen, dont les sols sableux permettent une accumulation rapide de chaleur. En conséquence, la région est souvent le théâtre d'orages violents et soudains.

"Le samedi à venir, nous attendons encore des conditions propices à des orages spectaculaires, grâce aux vastes espaces ouverts du Kempen", prévoit Spaenjers. La météo officielle, présentée par Sabine, la prévisionniste, confirme cette tendance : "Aujourd'hui, un soleil abondant et quelques nuages en formation se conjuguent à une chaleur tropicale.

Le maximum dans les terres devrait atteindre 31 °C, tandis que les côtes bénéficieront d'une brise marine limitant les températures à 25 °C. Cette nuit, les températures chuteront à 18‑19 °C en ville, mais dans les campagnes et les Ardennes elles pourraient descendre sous les 15 °C, voire atteindre 10 °C dans certaines vallées ardennaises.

" En parallèle, Google a récemment lancé une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir l'ordre de visibilité des sources d'information, afin que les dernières actualités de VRT NWS ne soient jamais manquées. Ce dynamisme météorologique attire de plus en plus de curieux et de passionnés, qui voient dans le Kempen un laboratoire naturel pour étudier les extrêmes climatiques.

Les photographies partagées sur les réseaux sociaux montrent des ciels flamboyants, des éclairs qui zèbrent l'horizon et des champs dorés sous le soleil de plomb. La communauté de Niels, qu'il décrit comme "un groupe soudé", échange quotidiennement des observations, des prévisions et des conseils pour protéger les activités extérieures, comme les fêtes de communion prévues à proximité.

Ainsi, alors que les températures continuent de grimper, la collaboration entre amateurs et professionnels renforce la résilience de la population face aux aléas climatiques





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