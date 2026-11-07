Record de Fernando Alonso à Interlagos sous la pluie

Fernando Alonso remporte sa pole position à Interlagos dans des conditions de pluie intense. L'Espagnol domine la Q2 malgré un drapeau rouge.

Fernando Alonso a décroché la pole position lors de la session qualificative à Interlagos. Cette victoire s'est produite sous une pluie battante et dans un contexte chaotique.

Conditions météorologiques extrêmes

Le départ de la session a été marqué par un drapeau rouge immédiat. Les conditions climatiques étaient jugées trop dangereuses pour les compétiteurs. Une interruption de près d'une heure et trente minutes a suivi cet arrêt.

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Les 22 pilotes sont finalement retournés sur la piste rapidement. Ils ont effectué un tour sous la pluie avec des pneus spécifiques. Les éliminés de la première session incluaient les deux Alpine et les deux Cadillac.

Stratégies et choix techniques

Quelques participants ont choisi de ne pas prendre part à la Q2. Les conditions s'amélioraient légèrement à ce moment-là. Certains pilotes ont alors décidé de passer en pneus intermédiaires.

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Une fin de Q2 a été marquée par un nouveau drapeau rouge. Ce nouveau arrêt a été causé par le crash du local Camara. Le Brésilien s'élancera aux côtés de Fernando Alonso dans la grille.

Résultats et performances clés

Fernando Alonso a prouvé sa supériorité dans ces conditions difficiles. Il s'agit de sa vingt-deuxième pole position de sa carrière. Cette performance correspond également à sa troisième pole consécutive à Interlagos.

L'Espagnol a signé le neuvième temps lors de cette phase finale. Il s'élancera huitième sur la grille de départ officielle. Le champion du monde en titre a dominé la session décisive.

Dernière course contre la montre

Un déluge menaçait de refaire son retour sur le circuit. Les dix pilotes restants se sont empressés de prendre la piste. Ils devaient assurer un chrono avant la fermeture de la session.

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Un seul tour a suffi pour valider les positions. Personne n'a réussi à améliorer son temps final. L'événement sportif majeur a été suivi par des alertes en temps réel.