Eurostat confirme un record de 423,4 millions de passagers en 2025. L'Italie domine avec 96,5 millions, suivi de la Grèce et du Danemark, marquant une forte reprise post-pandémie.

Les ports de l'Union européenne ont enregistré un chiffre d'affaires historique en matière de trafic passagers pour l'année 2025, atteignant la barre des 423,4 millions de voyageurs. Cette performance inédite, annoncée vendredi par Eurostat, l'office statistique officiel de l'Union européenne, constitue le niveau le plus élevé jamais observé depuis le début du recueil systématique de ces données en 2002. Ce résultat marque un tournant décisif dans la reprise du secteur maritime après les bouleversements causés par la crise sanitaire.

Comparée aux années précédentes, cette progression est significative et démontre la résilience du tourisme maritime. Le total de 2025 dépasse de 5,5 millions le chiffre de 2024 et de 5,2 millions celui de 2019, date de référence prise avant la pandémie de Covid-19 qui avait fortement impacté les secteurs des transports et du tourisme. Cette croissance soutenue s'explique par un regain d'intérêt massif pour les liaisons maritimes au sein du continent et vers les destinations insulaires.

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Dominance de onze pays pour 97,5% du trafic

La répartition géographique de ce flux massif révèle une concentration extrême de l'activité maritime. Presque l'intégralité du transport maritime de passagers de l'Union européenne, soit 97,5% du volume total, a été assuré par seulement onze pays membres. Ces onze nations se distinguent toutes en ayant enregistré plus de 13 millions de passagers au cours de l'année dernière, consolidant ainsi leur position de hubs essentiels pour la mobilité européenne.

Au sein de ce groupe restreint, trois pays captaient plus de la moitié de l'ensemble des 423,4 millions de personnes comptabilisées par Eurostat. L'Italie arrivait en tête avec 96,5 millions de passagers, représentant 22,8% du total européen. La Grèce suivait avec 81,2 millions de passagers, soit 19,2% du marché, et le Danemark complétait ce trio de tête avec 42,1 millions de passagers, correspondant à 9,9% du volume global.

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Évolutions contrastées entre États membres

Les dynamiques de croissance varient fortement d'un État membre à l'autre, reflétant des réalités économiques et géographiques distinctes. Par rapport à 2024, l'Italie a enregistré la plus forte hausse du nombre de passagers avec une augmentation de 3,0 millions de voyageurs. À l'inverse, la baisse la plus prononcée a été observée en France, qui a perdu 0,9 million de passagers sur cette même période, illustrant des tendances divergentes dans l'attractivité des liaisons maritimes nationales.

Si l'on compare les performances à l'avant-Covid et à l'année 2019, l'Italie se distingue encore une fois avec la plus importante progression globale, gagnant 10,0 millions de passagers. Cette croissance exceptionnelle contraste avec la situation en Suède, qui affiche le principal recul de l'Union avec une diminution de 5,9 millions de voyageurs par rapport aux niveaux pré-pandémiques, soulignant les défis spécifiques auxquels font face certains marchés nordiques.

Concentration autour des ports majeurs

La structure du trafic met en lumière l'importance stratégique d'un nombre limité de plateformes portuaires. Les 20 principaux ports de passagers ont représenté 36,0% de l'ensemble des passagers transportés par voie maritime dans l'Union européenne en 2025. Cette concentration s'explique par la capacité d'accueil et l'offre de dessertes de ces infrastructures clés, qui servent de points nodaux pour des millions de voyageurs.

Le classement par nationalité des vingt ports les plus actifs est dominé par l'Italie avec quatre établissements, suivie par la Grèce et l'Espagne qui en comptent trois chacun. Malte, la Suède et le Danemark possèdent deux ports majeurs, tandis que la Finlande, la France, la Croatie et l'Allemagne en comptent un. Cette répartition confirme la prééminence de la Méditerranée et de la mer du Nord dans l'économie maritime européenne.

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Primauté italienne dans les ports les plus fréquentés

Les trois ports de passagers les plus fréquentés au monde se situent tous en Italie, attirant ensemble 8,5% de l'ensemble des flux européens, soit environ un passager sur douze. Messine a été le plus fréquenté avec 12,8 millions de passagers, suivi de près par Reggio de Calabre avec 12,6 millions de voyageurs. Ces deux destinations stratégiques pour le trafic de ferry entre la Sicile et le continent dominent largement le classement mondial.

Naples a complété le podium italien avec 10,7 millions de passagers, confirmant son rôle central dans le tourisme maritime. Derrière ces trois géants italiens, le Pirée en Grèce a accueilli 10,4 millions de voyageurs, se plaçant comme la porte d'entrée principale de la mer Égée. Helsinki en Finlande a complété le top cinq avec 9,5 millions de passagers, démontrant la vitalité des liaisons vers les pays nordiques et baltiques.