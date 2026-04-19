Record mondial pulvérisé : un robot humanoïde domine le semi-marathon de Yizhuang

Lors d'une compétition inédite, un robot humanoïde a remporté le semi-marathon de Yizhuang, surpassant le record du monde masculin et soulevant des questions sur l'avenir de l'emploi.

Les routes ont vibré au rythme de la compétition, opposant des bipèdes d'acier à des coureurs de chair et de sang lors du semi-marathon de Yizhuang. Des machines sophistiquées, semblables à des créatures sorties d'un film de science-fiction, côtoyaient des robots aux capacités plus modestes. Afin de garantir la sécurité de tous, les concurrents se sont élancés sur des voies parallèles, évitant ainsi tout risque de collision.

Le grand vainqueur de cette édition, un robot de la marque chinoise de smartphones Honor, a parcouru les 21 kilomètres en un temps record de 50 minutes et 26 secondes. Cette performance exceptionnelle, affichant une moyenne impressionnante de 25 km/h, a non seulement surpassé le meilleur temps humain de la course, mais a également pulvérisé le record du monde masculin, précédemment détenu par le coureur ougandais Jacob Kiplimo en 57 minutes et 20 secondes. Derrière les dispositifs de sécurité, l'enthousiasme des spectateurs était palpable. Han Chenyu, une étudiante de 25 ans, a eu à peine le temps d'immortaliser la scène avec son smartphone qu'un robot avait déjà filé devant elle. Elle décrit l'événement comme captivant et se montre fascinée par les avancées technologiques. Cependant, cette admiration est tempérée par une certaine appréhension quant à l'impact de ces progrès sur l'emploi. "Après, en tant que future travailleuse, ça m'inquiète aussi pas mal. Car si la technologie va trop vite, ça risque d'avoir des répercussions sur l'emploi", confie-t-elle, évoquant la perspective d'un remplacement de certaines professions par l'intelligence artificielle et les robots. Les progrès réalisés depuis l'édition 2025 du semi-marathon sont considérables. Il y a trois ans, le robot vainqueur avait mis trois fois plus de temps à terminer la course, avec un score de 2 heures, 40 minutes et 42 secondes, et de nombreuses chutes avaient marqué l'épreuve. Cette année, la fluidité des mouvements des machines était remarquable, et le nombre d'équipes participantes a explosé, passant d'une vingtaine à plus d'une centaine, témoignant d'un engouement grandissant pour ce secteur. Les robots humanoïdes sont devenus une image récurrente en Chine ces dernières années, occupant le devant de la scène médiatique et investissant les espaces publics. Xie Lei, un spectateur de 41 ans, venu avec sa famille, anticipe leur intégration dans notre quotidien d'ici trois à cinq ans, pour des tâches ménagères, l'accompagnement des personnes âgées, voire dans des métiers à risque comme celui de pompier. L'objectif de ce semi-marathon était précisément de démocratiser ces technologies auprès du grand public et d'encourager l'innovation. L'importance du secteur est soulignée par les investissements en Chine dans la robotique et l'IA dite incarnée, qui avaient atteint 73,5 milliards de yuans (9,4 milliards d'euros) fin 2025, selon une étude officielle. "Depuis des milliers d'années, les humains sont au sommet. Mais là, regardez: les robots, en matière de navigation autonome, en tout cas sur une épreuve sportive, commencent à nous dépasser", constate Xie Lei avec un sourire. "D'un côté, ça rend un peu triste pour l'humanité. Mais la technologie, surtout ces dernières années, nous ouvre aussi tellement de nouveaux horizons.





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