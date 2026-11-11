Records de dépenses électorales américaines et influence des super PAC

Les élections américaines du 3 novembre ont battu des records de coûts publicitaires, dépassant de 30% les mi-mandats de 2022. L'analyse de l'impact financier d'Elon Musk et des super PAC sur la démocratie.

Les élections tenues aux États-Unis le 3 novembre ont marqué une rupture historique en matière de financement politique. Ces scrutins ont non seulement enregistré une victoire démocrate d'une ampleur inattendue, mais ont surtout explosé les montants consacrés à la publicité électorale. Tous partis confondus, les dépenses atteignent un niveau 30% supérieur à celui observé lors des élections de mi-mandat en 2022.

Un record de dépenses publiques inédit

Ce nouveau plafond financier dépasse également légèrement les chiffres enregistrés pendant la campagne présidentielle de 2024, qui avait pourtant déjà suscité des craintes quant à son coût exorbitant. Selon les données publiées par l'ONG OpenSecrets, spécialisée dans le suivi du financement de la vie politique américaine, cette tendance s'inscrit dans une dynamique de plusieurs décennies. Pour les observateurs européens, ces sommes représentent un montant qui dépasse l'entendement, notamment en raison des cadres stricts imposés aux dépenses autorisées par les partis politiques et leurs candidats dans les systèmes électoraux européens.

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L'impact juridique de la Cour Suprême de 2010

Le système américain présente des spécificités légales distinctes. Aux États-Unis, quelques plafonds sont appliqués aux électeurs et aux comités d'action politique (PAC). La Commission fédérale électorale est chargée de veiller au respect de ces limites et publie les chiffres de la campagne sur son site pour assurer une certaine transparence. Cependant, depuis 2010, il est désormais possible de contourner ces plafonds grâce à deux décisions de justice majeures. En 2010, au nom de la liberté d'expression, la Cour suprême américaine a interdit à la Commission fédérale électorale de plafonner les contributions aux candidats, qu'elles viennent d'une personne physique, d'une société ou d'une institution.

La montée en puissance des super PAC

Depuis lors, les élections américaines sont surtout financées par les super PAC, les super comités d'action politique. Sans aucune limite ou plafond, ils peuvent faire peser un poids colossal sur certaines élections. Ces super comités sont uniquement financés par des personnes ou sociétés basées aux États-Unis et ne peuvent pas directement verser de l'argent au candidat. Les super PAC représentent aussi une entrave à la transparence de la campagne car l'origine des fonds qu'elles reçoivent n'est pas toujours claire. La Commission fédérale électorale reçoit et publie une partie de leurs chiffres, mais certaines organisations citées comme donatrices ne sont pas tenues de divulguer le nom de leur propriétaire.

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Stratégies indirectes et influence d'Elon Musk

Comme les super comités d'action politique ne peuvent pas directement faire un versement à un candidat, leur soutien prend des formes alternatives. Par exemple, par la production de vidéos publicitaires en faveur du candidat ou critiquant le camp adverse. Ces vidéos se terminent souvent par la mention venant d'un candidat. Ainsi, il fait savoir qu'il n'a pas réalisé la vidéo, mais qu'il approuve le message diffusé par le super PAC à l'œuvre. Le super PAC ne va pas coordonner les dépenses de campagne, mais il y a quand même la poursuite du même objectif. On va soutenir son champion, on va aussi jouer un peu sur le casting en interne. L'idée c'est de miser sur le bon cheval. Le président américain Donald Trump et le PDG de Tesla, Elon Musk, accompagnés du fils de ce dernier, X Æ A-Xii, le 11 mars 2025 à Washington, D.C. © AFP via Belga Images. Ces comités ne se limitent donc pas à une aide économique, ils opèrent une vraie influence politique, suivant les intérêts du propriétaire. Elon Musk a contribué pour soutenir plusieurs candidats républicains lors de ces élections de mi-mandat. À chaque fois son objectif est le même : soutenir des politiques ou des candidats en accord avec ses intérêts et son idéologie. Cette fois, cet argent a clairement été mal investi puisque les cinq courses sénatoriales sur lesquelles il a tenté de peser le plus, à coups de dizaines de millions de dollars à chaque fois, n'ont pas produit l'effet escompté.

Risque systémique pour la démocratie américaine

Il y a quand même, de façon de plus en plus flagrante, une contrepartie qu'on voit sous cette administration, mais je crois aussi dans d'autres situations par le passé. Les prochaines élections américaines seront sûrement à nouveau marquées par un record de financement. Sans limites légales, difficile en effet d'imaginer ce qui pourrait freiner Elon Musk et d'autres milliardaires à investir pour tenter d'obtenir un président aligné avec leurs valeurs. Je pense qu'il y a une dépendance structurelle d'une partie de la classe politique américaine à ces donateurs et ces milliardaires aujourd'hui. C'est contre le principe à la base de la démocratie américaine du poids et contrepoids. Personne ne peut être le contrepoids de quelqu'un qui vaut presque 1000 milliards de dollars. Donc c'est très difficile d'imaginer, si Musk ou autre veut vraiment y aller à fond, comment on peut l'empêcher d'effectivement acheter l'élection.