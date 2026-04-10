Recours contre les exclusions du chômage en forte hausse: Les auditorats submergés par la réforme

Les auditorats de Liège, Hainaut, Brabant wallon et Bruxelles font face à une augmentation significative des recours contre les exclusions du chômage depuis l'entrée en vigueur de la réforme limitant les allocations. Le nombre de recours a plus que triplé, mettant à rude épreuve les ressources et engendrant des retards potentiels.

Le journal L'Echo rapporte une augmentation significative des recours contre les exclusions du chômage depuis l'entrée en vigueur de la réforme limitant les allocations à deux ans. Les quatre auditorats concernés – Liège , Hainaut , Brabant wallon et Bruxelles – ont enregistré environ 3650 recours entre le 1er septembre 2025 et fin mars de l'année suivante.

Cette situation contraste fortement avec les années précédentes où le nombre de dossiers contentieux en matière de chômage culminait à moins de 2000 par an, tous auditorats confondus. Une simple règle de trois révèle que le nombre mensuel de recours a plus que triplé depuis l'application de la réforme et l'envoi des premières notifications d'exclusion à l'automne 2025. La réforme, qui vise à réduire la durée d'indemnisation du chômage, a ainsi provoqué une vague de contestations juridiques sans précédent, mettant à rude épreuve les capacités des institutions judiciaires. L'impact de cette réforme sur le système de chômage est donc conséquent, avec une augmentation des tâches administratives et judiciaires pour les différentes entités concernées.\L'auditorat du travail de Liège, qui couvre les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, semble être le plus durement touché par cette explosion de recours. Avec plus de 2000 dossiers enregistrés depuis septembre 2025, il dépasse largement les chiffres habituels des années antérieures. Ce volume exceptionnel de contestations crée une pression considérable sur les ressources humaines et matérielles de l'auditorat, engendrant potentiellement des retards dans le traitement des dossiers et l'attente de réponses pour les demandeurs d'emploi concernés. Cette situation pourrait entraîner une accumulation de dossiers en attente et une prolongation des délais de jugement, accentuant ainsi les difficultés pour les personnes touchées par la réforme. Le Hainaut partage également ce constat, anticipant 'un accroissement important du retard de traitement des dossiers étant donné qu’aucun renfort en personnel (administratif, magistrat, juriste) n’a été prévu', selon les déclarations de l'auditrice du travail, Sophie Salens. L'absence de renforts de personnel dans ces conditions risque d'aggraver la situation et de prolonger les délais de traitement des recours.\Le Brabant wallon, bien que moins touché en raison notamment d'une population moins affectée par le chômage, subit également les conséquences de la réforme. L'auditorat du travail de Bruxelles, quant à lui, a enregistré plus de 870 requêtes depuis septembre 2025, provenant majoritairement de francophones. La porte-parole de l'auditorat bruxellois souligne 'un alourdissement de la charge administrative', ce qui illustre l'impact de la réforme sur le fonctionnement interne de l'institution. Cette surcharge de travail nécessite des adaptations et une gestion efficace des ressources afin de traiter les recours dans des délais raisonnables. La situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les différents auditorats du travail face à l'augmentation soudaine et massive des contestations liées à la réforme du chômage. L'impact se traduit non seulement par une augmentation du volume de travail, mais aussi par une pression sur les ressources humaines et financières, ainsi que des délais potentiellement allongés pour les justiciables





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