La conclusion de ce texte est que le recours de la ville de Huy a permis au gouvernement fédéral, s'il le souhaitait, d'autoriser la prolongation de Tihange 1 et 2, malgré une opposition foncière contre les projets nucléaires. Les autorités ont indiqué que la raison de la mise à niveau réside dans le fait que Tihange 2 partage certaines installations avec Tihange 1, qui n'a pas encore obtenu son permis, tout est bloqué tant que l'autorisation fédérale ne validé la démolition. De plus, cette décision survient alors que la ville de Huy souhaite maintenir la centrale nucléaire comme une perspective économique pour les régions, et que le gouvernement socialiste voit la prolongation de Tihange 1 et 2 comme une chance pour relancer l'activité nucléaire sur la région, ce qui a une importance fondamentale pour le tissu économique local.

Engie a mis en pause le démantèlement de Tihange 2 jusqu'à ce qu'une autorisation fédérale soit obtenue, car Tihange 2 partage certaines installations avec Tihange 1 , qui n'a pas encore celle-ci.

La ville de Huy a introduit un recours, qui permet au gouvernement fédéral, s'il le souhaite, de prolonger Tihange 1, voire même Tihange 2, un enjeu économique central pour Huy. Le gouvernement socialiste, en revanche, voit le maintien de la centrale nucléaire comme une perspective de relancer l'activité nucléaire sur la région, ce qui a une importance fondamentale sur le tissu économique





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