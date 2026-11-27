Les enseignants belges signalent une baisse de la tolérance chez les élèves. Les réseaux sociaux et l'incertitude économique expliquent ce retour aux traditionalismes.

Une enquête menée par VRT NWS révèle que la tolérance envers les personnes LGBT+ est en recul chez les jeunes élèves belges. Quarante professeurs de l'enseignement secondaire ont partagé leurs observations, soulignant une montée des conservatismes sociaux.

Des enseignants confrontés à l'intolérance

Les enseignants font face à des comportements inacceptables de la part de certains élèves, ce qui affecte leur bien-être professionnel et leur sécurité personnelle. Un enseignant homosexuel d'Oost-Vlaanderen a révélé qu'il évite désormais de partager son orientation sexuelle avec ses élèves, craignant des réactions hostiles qui n'existaient pas auparavant.

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Une vague de conservatismes traditionnels

Les enseignants rapportent l'apparition de clichés genrés dépassés dans les salles de classe, reflétant un bouleversement des normes sociales contemporaines. Des élèves affirment que les femmes doivent se consacrer au foyer et que les hommes sont les uniques pourvoyeurs financiers, des discours qui résurgissent avec force dans les discussions quotidiennes.

L'influence des réseaux sociaux sur les jeunes

Les experts pointent du doigt l'impact dévastateur des plateformes numériques sur la formation des opinions des adolescents, créant un climat de division. Les influenceurs controversés, bien que souvent moqués par les élèves progressistes, participent à une polarisation idéologique qui renforce les préjugés au sein de la population scolaire.

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Une tendance statistique confirmée par les données

Les données officielles du Jeugdonderzoeksplatform confirment l'augmentation des attitudes homophobes entre 2018 et 2023, invalidant l'idée d'une amélioration constante de la société. Cette stagnation touche particulièrement les garçons et les jeunes hommes, marquant un revers significatif dans l'éducation à la diversité.

Des perspectives divergentes selon les établissements

La situation varie considérablement d'une école à l'autre, certaines restant des havres de tolérance tandis que d'autres deviennent des terrains de confrontation. L'absence de consensus national et la complexité des causes sociales nécessitent une approche nuancée pour répondre à cette crise éducative sans précédent.