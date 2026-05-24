Red Flame nommée meilleure attaque et buteuse en une saison

La Red Flame a terminé deuxième avec l'équipe et a brillé individuellement en tête du classement des buteuses et des donneuses d'assists. Elle est pensante d'une nouvelle participation à la Ligue des Champions. Elle est également ouverte à une nouvelle aventure dans la MLS.

La Red Flame a marqué les esprits en Italie en terminant pour la deuxième fois consécutive deuxième avec l'équipe et en brillant individualement en tête du classement des buteuses et des donneuses d'assists.

Elle a été nommée meilleure attaque, meilleure buteuse étrangère, meilleure buteuse et meilleure passeuse en une seule saison. Elle a également participé à la qualification de l'Inter pour la Ligue des Champions et est pensante d'une nouvelle participation en 2023-2024. Elle sera éternellement reconnaissante au club et soutiendra toujours l'Inter à l'avenir. La Red Flame a déjà joué en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre et donc en Italie mais est ouverte à une nouvelle aventure dans la MLS





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